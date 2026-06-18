Полузащитник сборной Англии и клуба «Реал Мадрид» Джуд Беллингем отреагировал на критику в свой адрес после матча против Хорватии в рамках чемпионата мира 2026 года. Футболист, внесший большой вклад в победу англичан со счетом 4:2, отметил, что, несмотря на шум и давление вокруг него в последние месяцы, он сосредоточил все свое внимание на командном результате. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По сообщению Goal.com, Беллингем в беседе с журналистами после завершения игры остановился на своих действиях на поле и мнениях критиков. Футболист открыто признал, что иногда показывает игру, заслуживающую критики, и отметил, что это неотъемлемая часть современного футбола. По его словам, внешнее давление не может помешать ему чувствовать честь служить своей родине.

Критика и чувство ответственности

«Лично мне было приятно отбросить весь шум и показать, насколько я предан победе моей страны и моих товарищей по команде. Помогать сборной — высшая честь для меня, и разговоры снаружи не могут этого изменить», — сказал Джуд Беллингем в интервью после матча.

Из-за ярких выступлений в составе «Реал Мадрида» уровень требований и ожиданий от Беллингема очень высок. Это часто приводит к тому, что каждая его ошибка широко обсуждается. Футболист заявил, что понимает эту ситуацию и не держит ни на кого обиды. «Я знаю, что значит быть футболистом. Я не обижаюсь на тех, кто говорил обо мне плохо, потому что иногда я этого заслуживаю. А сегодня было бы неплохо напомнить людям, кто я такой», — добавил он.

В этом матче, прошедшем в Далласе, Беллингем выделился не только забитым голом, но и активностью по всему полю. Его перемещения без мяча и дисциплина в обороне позволили сборной Англии установить полный контроль в центре поля. Это стало достойным ответом специалистам, которые с сомнением относились к его тактической дисциплине.

Для узбекистанских любителей футбола признание Беллингема также заслуживает внимания. То, как звезды мирового уровня работают над собой и правильно воспринимают критику, служит примером для молодых игроков. Ожидается, что полузащитник «Реал Мадрида» останется основным лидером своей команды и на следующих стадиях турнира.