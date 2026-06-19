Должен ли Криштиану Роналду покинуть сборную Португалии? Резкое мнение Боатенга

После первых матчей сборной Португалии в квалификации к чемпионату мира 2026 года споры вокруг капитана команды и легендарного нападающего Криштиану Роналду вспыхнули с новой силой. После ничьей 1:1 с ДР Конго многие эксперты отмечают, что 41-летней звезде пора пересмотреть свое место в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший игрок сборной Ганы, выступавший за «Милан» и «Барселону» Кевин-Принс Боатенг в интервью телеканалу СБС Sport открыто заявил, что нынешнее состояние Роналду негативно сказывается на игре команды. По мнению Боатенга, форвард «Аль-Насра» должен уступить свое место более молодым футболистам ради командных интересов и принять роль запасного игрока.

Тактическое давление и командная игра

По словам Боатенга, когда Криштиану Роналду находится на поле, остальные члены сборной Португалии не чувствуют себя свободно. Согласно информации Goal.com, экс-футболист объяснил, что присутствие Роналду создает своего рода тактическое «притяжение», в результате чего партнеры по команде чувствуют себя обязанными отдавать ему мяч в любой ситуации.

«Честно говоря, если бы Роналду был настоящим командным игроком, он бы отошел в сторону и дал дорогу молодежи. Португалия станет командой, которая играет лучше без него. Когда он находится в центре поля, давление слишком велико, потому что все хотят дать пас ему», — отметил Боатенг в своем интервью.

Подобная критика не нова. Еще на чемпионате мира 2022 года в Катаре Португалия показала свою самую яркую игру именно в матче против Швейцарии, когда Роналду остался на скамейке запасных. Тогда было заметно, что атакующий потенциал и мобильность команды значительно возросли.

Новая роль: выходить со скамейки и решать исход матча

Кевин-Принс Боатенг подчеркнул, что уважает достижения Роналду, однако необходимо признать реальное положение дел, связанное с возрастом. По его мнению, Роберто Мартинесу было бы полезнее использовать своего капитана в основном в концовках матчей.

«Если Португалия хочет пройти далеко в турнире, я считаю, что Роналду должен отойти на второй план. Он должен дать возможность другим играть, а сам выходить на поле на последних 15–20 минутах и приносить результат за счет своего опыта. Он уже не тот Роналду, что прежде», — добавил эксперт.

На данный момент главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес продолжает полностью поддерживать Роналду в этом вопросе. Однако по мере приближения следующего чемпионата мира в Северной Америке вопросы о физическом состоянии 41-летнего нападающего и его вкладе в командную игру неизбежно станут более острыми.