Аббосбек Файзуллаев установил уникальный исторический рекорд на ЧМ-2026

·32·Спорт
Аббосбек Файзуллаев установил уникальный исторический рекорд на ЧМ-2026

Хотя сборная Узбекистана в дебютном матче чемпионата мира по футболу 2026 года уступила Колумбии со счетом 1:3, наш нападающий Аббосбек Файзуллаев вошел в летопись мирового футбола со своим уникальным достижением.

Рекорд века: гол при росте 167 сантиметров

По данным экспертов статистического центра Opta Спортс, Аббосбек Файзуллаев, забивший единственный гол нашей команды в этом матче, стал самым низкорослым футболистом в КсКсИ веке, забившим гол головой на чемпионатах мира в истории. Рост талантливого игрока составляет всего 167 сантиметров. Кроме того, он стал автором первого гола Узбекистана на мундиалях.

Мнения героев о матче

Аббосбек Файзуллаев:

«Результат для нас очень обидный, ведь у нас была возможность заработать хотя бы одно очко. После волнения в первом тайме во втором мы играли гораздо увереннее, но пропущенный из-за нашей ошибки второй гол дался нам тяжело. Благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и следили за нами через экраны. Теперь всё наше внимание будет сосредоточено на оставшихся двух матчах».

Дмитрий Ан (первый тренер футболиста):

«Аббос создал настоящую историю и внес свой вклад в футбол нашей страны. У него всегда было сильное голевое чутье. Несмотря на то, что с детства он не был высоким, даже на квалификационном этапе он забивал очень важные голы головой. Горжусь своим учеником», — сказал специалист в интервью российскому изданию «Чемпионат».

Общая статистика Файзуллаева в национальной сборной Узбекистана:

  • Матчи 33

  • Забитые голы: 9

  • Голевые передачи: 2

Подопечные Фабио Каннаваро продолжат борьбу за исправление ситуации в двух решающих матчах группового этапа.

Аббосбек ФайзуллаевСборная УзбекистанаКолумбияOpta SportsЧемпионат
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над БосниейСборная Швейцарии одержала крупную победу над БосниейСегодня, 21:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду стал проблемой для сборной ПортугалииПол Скоулз: Криштиану Роналду стал проблемой для сборной ПортугалииСегодня, 21:00Элдор Шомуродов: «Это не конец пути, мы стремимся вперед!»Элдор Шомуродов: «Это не конец пути, мы стремимся вперед!»Сегодня, 20:59Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?Сегодня, 20:46Абдукодир Хусанов узнал о состоянии оператора, получившего травму в матче Узбекистан — КолумбияАбдукодир Хусанов узнал о состоянии оператора, получившего травму в матче Узбекистан — КолумбияСегодня, 20:44«Тоттенхэм» усилил защиту: Ян Пол ван Хекке перешел за 52 миллиона фунтов«Тоттенхэм» усилил защиту: Ян Пол ван Хекке перешел за 52 миллиона фунтовСегодня, 20:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана