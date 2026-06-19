Хотя сборная Узбекистана в дебютном матче чемпионата мира по футболу 2026 года уступила Колумбии со счетом 1:3, наш нападающий Аббосбек Файзуллаев вошел в летопись мирового футбола со своим уникальным достижением.

Рекорд века: гол при росте 167 сантиметров

По данным экспертов статистического центра Opta Спортс, Аббосбек Файзуллаев, забивший единственный гол нашей команды в этом матче, стал самым низкорослым футболистом в КсКсИ веке, забившим гол головой на чемпионатах мира в истории. Рост талантливого игрока составляет всего 167 сантиметров. Кроме того, он стал автором первого гола Узбекистана на мундиалях.

Мнения героев о матче

Аббосбек Файзуллаев: «Результат для нас очень обидный, ведь у нас была возможность заработать хотя бы одно очко. После волнения в первом тайме во втором мы играли гораздо увереннее, но пропущенный из-за нашей ошибки второй гол дался нам тяжело. Благодарю всех болельщиков, которые пришли на стадион и следили за нами через экраны. Теперь всё наше внимание будет сосредоточено на оставшихся двух матчах».

Дмитрий Ан (первый тренер футболиста): «Аббос создал настоящую историю и внес свой вклад в футбол нашей страны. У него всегда было сильное голевое чутье. Несмотря на то, что с детства он не был высоким, даже на квалификационном этапе он забивал очень важные голы головой. Горжусь своим учеником», — сказал специалист в интервью российскому изданию «Чемпионат».

Общая статистика Файзуллаева в национальной сборной Узбекистана:

Матчи 33

Забитые голы: 9

Голевые передачи: 2

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