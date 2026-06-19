«Тоттенхэм» усилил защиту: Ян Пол ван Хекке перешел за 52 миллиона фунтов

·20·Спорт
«Тоттенхэм» усилил защиту: Ян Пол ван Хекке перешел за 52 миллиона фунтов

Лондонский «Тоттенхэм» совершил очередную крупную покупку в летнее трансферное окно. Представитель английской Премьер-лиги официально объявил о подписании контракта с центральным защитником команды «Брайтон» Ян Полом ван Хекке. Ожидается, что этот трансфер станет важным шагом в укреплении оборонительной линии лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, «Тоттенхэм» потратил на нидерландского футболиста 52 миллиона фунтов стерлингов (примерно 69 миллионов долларов). 26-летний защитник подписал с клубом долгосрочный контракт. Ван Хекке стал третьим крупным приобретением «Тоттенхэма» в текущем сезоне. До этого команда подписала Маркоса Сенеси и Энди Робертсона в качестве свободных агентов.

Де Дзерби и ван Хекке: новое сотрудничество старых знакомых

Ключевую роль в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист работал с ван Хекке во время своей деятельности в «Брайтоне» и очень хорошо знает его возможности. Теплые отношения между тренером и футболистом рассматриваются как один из факторов, повлиявших на выбор нидерландского защитника именно в пользу лондонского клуба.

«Стать частью такого великого клуба, как «Тоттенхэм», для меня большая честь. Это настоящая мечта, ставшая реальностью. У нас с главным тренером крепкие отношения, и я с нетерпением жду возможности снова работать с ним. Кроме того, мой партнер по сборной Микки ван де Вен также высказал очень положительные отзывы о клубе», — отметил футболист в интервью на официальном сайте клуба.

Спортивный директор клуба Йохан Ланге также сообщил, что этот трансфер не был случайным, и футболист долгое время находился под наблюдением скаутов. По словам Ланге, ван Хекке подходит для долгосрочных планов команды не только благодаря своему техническому мастерству, но и профессиональному характеру и зрелости.

Статистика и доверие тренера

В прошлом сезоне Ян Пол ван Хекке в составе «Брайтона» провел 40 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 голевые передачи. Для центрального защитника это довольно высокие показатели. Он зарекомендовал себя как один из самых надежных защитников Премьер-лиги благодаря своей физической форме и умению работать с мячом.

Роберто Де Дзерби уверен, что роль ван Хекке в его атакующей и широкомасштабной игровой системе будет незаменимой. По мнению тренера, смелость футболиста в начале атак и умение видеть поле полностью соответствуют новому стилю «Тоттенхэма». В настоящее время футболист принимает участие в чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, но вскоре присоединится к своей новой команде.

ТоттенхэмТрансферПремьер-лигаФутболНидерланды
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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