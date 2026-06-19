Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?

Исторический дебют на Чемпионате мира 2026 года подвергается бурному анализу всем футбольным сообществом Узбекистана и миллионами болельщиков. Бывший главный тренер национальной сборной Тимур Кападзе также поделился своими мыслями о матче «белых волков» против Колумбии в первом туре (1:3) и сделал заявление, вселяющее надежду в фанатов.

Специалист отметил, что первая встреча на Мундиале стала незабываемой и была наполнена крайне эмоциональными моментами для всей страны. Хотя итоговый счет сложился не в пользу наших представителей, действия ребят на поле заслуживают похвалы.

«Первый матч на Чемпионате мира был полон огромных эмоций и стал настоящим историческим событием для нашей страны. Несмотря на то, что мы упустили возможность в счете, сборная достойно проявила себя на поле, показала настоящий характер и доказала, что может уверенно конкурировать на турнире такого высокого уровня. Для наших футболистов это первый большой опыт на ЧМ, поэтому данная встреча послужит важным фундаментом для их дальнейшего профессионального роста», — говорит Тимур Кападзе.

«Гол Аббоса навсегда останется в истории узбекского футбола»

Тимур Кападзе отдельно отметил историческое достижение талантливого полузащитника Аббосбека Файзуллаева, забившего единственный гол нашей команды на 60-й минуте матча, и поздравил своего бывшего подопечного:

«Забитый Аббосом мяч имеет особое значение для всего узбекского футбола. Это первый гол сборной Узбекистана в истории финальной стадии Чемпионатов мира, и он навечно запечатлеется в наших спортивных летописях. Я очень рад за Аббоса. Он заслуженно добился этого исторического момента благодаря своему неустанному труду, изнурительным тренировкам и самоотверженному отношению на поле».

Шансы сохраняются: впереди еще две битвы!

Бывший главный тренер высоко оценил шансы на выход из группового этапа в плей-офф, напомнив, что, несмотря на неудачу, еще ничего не потеряно. По его мнению, матч с Колумбией показал внутреннюю силу и огромный потенциал команды.

«Если говорить о выходе в следующий этап из группы, то на данный момент еще ничего не решено, борьба продолжается. Впереди нас ждут еще два важных столкновения. Первый матч четко показал, что у нашей команды есть большой потенциал и сила. Теперь главная задача — сделать правильные и хладнокровные выводы из этой игры и максимально подготовиться к предстоящим встречам. Если мы правильно выполним эту работу, то полностью сохраним свои шансы на борьбу за следующий раунд», — призвал болельщиков к спокойствию специалист.

Напоминаем, что подопечные Фабио Каннаваро проведут свою вторую ответственную игру в групповом этапе в этом году 23 июня против одного из мировых грандов — сборной Португалии. Последний и решающий матч в группе К состоится 28 июня против футболистов из Демократической Республики Конго, представителя Африки.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Слова опытного специалиста Тимура Кападзе, несомненно, еще больше разожгут огонь уверенности в сердцах миллионов наших болельщиков. Поражение в первом матче — это не трагедия, а начало большого пути. Гол Аббосбека дал команде психологическое преимущество, теперь задача состоит в том, чтобы проработать ошибки и отнестись к матчу против Португалии как к настоящей битве. Верим в потенциал наших соотечественников и ждем победных результатов в следующих играх. Вера не должна угаснуть, борьба продолжается!

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