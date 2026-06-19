Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?

·21·Спорт
Что сказал Тимур Кападзе об игре нашей сборной?

Исторический дебют на Чемпионате мира 2026 года подвергается бурному анализу всем футбольным сообществом Узбекистана и миллионами болельщиков. Бывший главный тренер национальной сборной Тимур Кападзе также поделился своими мыслями о матче «белых волков» против Колумбии в первом туре (1:3) и сделал заявление, вселяющее надежду в фанатов.

Специалист отметил, что первая встреча на Мундиале стала незабываемой и была наполнена крайне эмоциональными моментами для всей страны. Хотя итоговый счет сложился не в пользу наших представителей, действия ребят на поле заслуживают похвалы.

«Первый матч на Чемпионате мира был полон огромных эмоций и стал настоящим историческим событием для нашей страны. Несмотря на то, что мы упустили возможность в счете, сборная достойно проявила себя на поле, показала настоящий характер и доказала, что может уверенно конкурировать на турнире такого высокого уровня. Для наших футболистов это первый большой опыт на ЧМ, поэтому данная встреча послужит важным фундаментом для их дальнейшего профессионального роста», — говорит Тимур Кападзе.

«Гол Аббоса навсегда останется в истории узбекского футбола»

Тимур Кападзе отдельно отметил историческое достижение талантливого полузащитника Аббосбека Файзуллаева, забившего единственный гол нашей команды на 60-й минуте матча, и поздравил своего бывшего подопечного:

«Забитый Аббосом мяч имеет особое значение для всего узбекского футбола. Это первый гол сборной Узбекистана в истории финальной стадии Чемпионатов мира, и он навечно запечатлеется в наших спортивных летописях. Я очень рад за Аббоса. Он заслуженно добился этого исторического момента благодаря своему неустанному труду, изнурительным тренировкам и самоотверженному отношению на поле».

Шансы сохраняются: впереди еще две битвы!

Бывший главный тренер высоко оценил шансы на выход из группового этапа в плей-офф, напомнив, что, несмотря на неудачу, еще ничего не потеряно. По его мнению, матч с Колумбией показал внутреннюю силу и огромный потенциал команды.

«Если говорить о выходе в следующий этап из группы, то на данный момент еще ничего не решено, борьба продолжается. Впереди нас ждут еще два важных столкновения. Первый матч четко показал, что у нашей команды есть большой потенциал и сила. Теперь главная задача — сделать правильные и хладнокровные выводы из этой игры и максимально подготовиться к предстоящим встречам. Если мы правильно выполним эту работу, то полностью сохраним свои шансы на борьбу за следующий раунд», — призвал болельщиков к спокойствию специалист.

Напоминаем, что подопечные Фабио Каннаваро проведут свою вторую ответственную игру в групповом этапе в этом году 23 июня против одного из мировых грандов — сборной Португалии. Последний и решающий матч в группе К состоится 28 июня против футболистов из Демократической Республики Конго, представителя Африки.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Слова опытного специалиста Тимура Кападзе, несомненно, еще больше разожгут огонь уверенности в сердцах миллионов наших болельщиков. Поражение в первом матче — это не трагедия, а начало большого пути. Гол Аббосбека дал команде психологическое преимущество, теперь задача состоит в том, чтобы проработать ошибки и отнестись к матчу против Португалии как к настоящей битве. Верим в потенциал наших соотечественников и ждем победных результатов в следующих играх. Вера не должна угаснуть, борьба продолжается!

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Тимур КападзеУзбекистанКолумбияАббосбек Файзуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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