Пол Скоулз: Криштиану Роналду стал проблемой для сборной Португалии

·2·Спорт
Пол Скоулз: Криштиану Роналду стал проблемой для сборной Португалии

Легенда английского футбола и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз резко высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду. По его мнению, 41-летний форвард в настоящее время негативно влияет на общую игру команды и создает сложную ситуацию для тренера Роберто Мартинеса. Об этом сообщает Goal.com .

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии сыграла вничью (1:1) с ДР Конго. В этом матче Криштиану Роналду не смог проявить себя. Как пишет Goal.com, анализируя ситуацию, Скоулз подчеркнул, что фактор возраста играет важную роль в современном футболе. По его словам, в 41 год целесообразно выходить на поле только в качестве вратаря.

Соперничество и психологическое давление

Скоулз отметил, что на настроение Криштиану Роналду влияет не только его собственная игра, но и результаты его вечного соперника Лионеля Месси, а также молодого звездного Килиана Мбаппе. Лионель Месси уже в первом матче турнира забил три гола в ворота Алжира, оформив хет-трик. Килиан Мбаппе, в свою очередь, успел оформить дубль.

«Криштиану сейчас в ярости, потому что Лионель Месси сделал хет-трик, а Килиан Мбаппе забил два гола. Очевидно, что это его гложет. Мне жаль Роберто Мартинеса: он пытается сгладить ситуацию, говоря, что у него в распоряжении лучший бомбардир мира, но в глубине души понимает, что тот наносит вред команде», — говорит Скоулз.

Тактические проблемы и решение

Несмотря на обилие талантливых игроков в составе сборной Португалии, присутствие Криштиану Роналду в центре атаки снижает скорость перехода команды из обороны в атаку (транситион). По мнению Скоулза, в современном футболе нападающий должен находиться в постоянном движении и оказывать давление на защитников.

Пол Скоулз также предложил свой вариант использования опытного форварда: «Роналду может забивать в команде, которая владеет инициативой, но в быстрых контратаках его действия создают проблемы. В Португалии есть другие отличные нападающие, которым нужен игрок, способный бегать. Я считаю, что Криштиану должен выходить на поле только на последние 15 минут».

В настоящее время сборная Португалии и её тренерский штаб подвергаются критике. Покажет время, внесет ли Роберто Мартинез изменения в состав в следующих матчах или продолжит доверять пятикратному обладателю «Золотого мяча». Для футбольных болельщиков из Узбекистана это противостояние и заочная дуэль двух легенд всегда остаются в центре внимания.

Криштиану РоналдуЛионель МессиПортугалияФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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