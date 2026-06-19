Сборная Швейцарии одержала крупную победу над Боснией

·2·Спорт
Сборная Швейцарии одержала крупную победу над Боснией

Групповые матчи чемпионата мира 2026 года по футболу, который принимают США, Канада и Мексика, продолжают дарить миллионам болельщиков незабываемые моменты. В очередном напряженном противостоянии 2-го тура группы «B» сошлись сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. После первого тайма, прошедшего в осторожности и под плотной защитой, вторая половина встречи превратилась в настоящий голевой шоу, в котором подопечные Мурата Якина отпраздновали уверенную и крупную победу со счетом 4:1.

Голевое шоу и красная карточка во втором тайме

Большую часть матча представители обеих команд демонстрировали дисциплинированную игру в защитных линиях. Однако в финальной четверти встречи ситуация на поле полностью изменилась. На 74-й минуте техничный нападающий швейцарцев Йохан Манзамби точным ударом по воротам соперника сумел открыть счет.

После этого гола боснийцы всеми силами стремились восстановить равновесие, однако на 80-й минуте защитник команды Мухаремович за грубость был наказан арбитром прямой красной карточкой и покинул поле. Оставшись в большинстве, футболисты Швейцарии усилили натиск. Вскоре, на 84-й минуте, вышедший на замену Рубен Варгас увеличил разрыв до двух мячей. В одной из следующих атак, на 90-й минуте, Йохан Манзамби вновь продемонстрировал высокое мастерство, оформив дубль в своем активе — 3:0.

Добавленное арбитром время принесло неожиданные драмы для болельщиков обеих команд. На 90+3-й минуте представитель Боснии и Герцеговины Эрмин Мамич, не желая сдаваться в последние секунды, поразил ворота соперника, немного сократив отставание. Однако последнее слово в матче осталось за капитаном сборной Швейцарии Гранитом Джакой. На 90+8-й минуте он хладнокровно реализовал назначенный пенальти, поставив финальную точку в игре — 4:1.

Благодаря этой важной победе команда Мурата Якина набрала 4 очка и стала единоличным лидером в группе «B». Боснийцы же после этого поражения оказались в довольно сложном положении на пути к плей-офф. В следующем матче этой группы сразятся сборные Канада и Катар.

Краткий протокол матча и составы:

  • Швейцария: Кобель, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Райдер (Варгас, 71), Эбишер (Су, 71), Джака, Фройлер, Ндой, Эмболо.

  • Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинас, Тахирович, Мемич, Алайбегович (Мамич, 90+1), Шунич, Демирович (Лукич, 86), Джеко (Байратерович, 64).

  • Голы: Манзамби (74, 90), Варгас (84), Джака (90+7) — Мамич (90+3).

  • Удаления: Мухаремович (80).

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Сборная Швейцарии продемонстрировала настоящий европейский качественный и дисциплинированный футбол, одержав заслуженную и крупную победу. Сборная Боснии и Герцеговины, хотя и оказывала достойное сопротивление до 80-й минуты, из-за красной карточки и численного преимущества соперника полностью лишилась своих шансов. Подопечные Мурата Якина сделали огромный шаг на пути к выходу из группы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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