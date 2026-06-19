Джафар Ирисметов рассказал, как остановить Португалию и Роналду

·26·Спорт
Джафар Ирисметов рассказал, как остановить Португалию и Роналду

Хотя в дебютном матче чемпионата мира 2026 года наши представители упустили шанс в игре с Колумбией (1:3), бурные обсуждения вокруг национальной сборной и вера в выход в следующий этап не угасли. Легендарный бывший нападающий и опытный специалист Джафар Ирисметов поделился своими аналитическими мыслями о возможностях «белых волков», будущем сопернике — Португалии и о том, как остановить их лидера Криштиану Роналду.

По мнению опытного форварда, у наших соотечественников достаточно потенциала не только для выхода из группы, но и для того, чтобы занять лидирующую позицию в квартете.

Каннаваро не будет менять тактику: у нас есть своя сила

По мнению Джафара Ирисметова, главный тренер Фабио Каннаваро не пойдет на резкие изменения в составе и тактике в предстоящих решающих матчах. Причина в том, что у команды уже сформировались свои сильные стороны, которые продолжают работать:

  • Быстрые контратаки: Наша команда очень активно действует, организуя стремительные рейды, эффективно используя ошибки соперника.

  • Контроль мяча и мощная линия атаки: В составе достаточно футболистов, способных уверенно удерживать мяч. А такой умелый нападающий, как Элдор Шомуродов, может создать серьезную угрозу любой линии защиты.

  • Атаки второго темпа: Нашим преимуществом является наличие игроков, которые смело подключаются к атаке из глубоких зон (из полузащиты), усиливая темп игры.

«Роналду — это Роналду, но основная опасность в другом»

Говоря об одном из самых интересных для болельщиков вопросов — о том, как остановить лидера Португалии Криштиану Роналду, бывший нападающий подчеркнул, что внимание следует сосредоточить не на одном человеке, а на общей командной игре.

«Как остановить Роналду? Честно говоря, я сейчас точно не знаю, в какой он форме. Думаю, на данный момент большая опасность в составе соперника исходит от Бруну Фернандеша и других футболистов. Но всё равно Роналду — это Роналду. Возможно, он не будет слишком заметен на поле на протяжении всей игры, но способен превратить в гол даже единственный шанс. Он делает это очень хорошо. Поэтому я считаю, что не нужно приставлять к нему специального опекуна для индивидуального контроля».

Нам больше нечего бояться: цель — только набрать очки!

Ирисметов отметил, что после поражения от Колумбии команда должна освободиться от психологического давления и действовать более раскрепощенно. Теперь нужно только стремиться вперед.

Мы сильны своей командной игрой. Если мы не оставим португальцам больших пространств на поле, будем играть плотно и дисциплинированно, то сможем их победить или, как минимум, покинуть поле с положительным результатом. Честно говоря, теперь нам нечего бояться и терять — в любой ситуации мы должны бороться за очки.

Самое главное — не проиграть в предстоящем матче. После этого можно будет подумать об очках в игре против нашего соперника в третьем туре — Демократической Республики Конго. Конечно, Конго тоже не простой соперник.

Формула выхода из группы: достаточно ли 4 очков?

Специалист, оценив ситуацию в группе с математической точки зрения, дал очень высокую оценку потенциалу сборной Узбекистана. По его мнению, 4 очка, набранные в оставшихся двух матчах, могут открыть двери в следующий этап.

«Если наберем четыре очка, появится отличный шанс выйти из группы. С таким результатом мы пройдем дальше либо с третьего, либо со второго места. Более того, при определенном стечении обстоятельств мы даже можем занять первое место в группе», — так Ирисметов вселил большую надежду в узбекистанских болельщиков.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

В словах опытного нападающего есть смысл. Принимая во внимание ошибки в игре с Колумбией, пришло время продемонстрировать дисциплинированный и смелый футбол против Португалии. В нашем составе достаточно звезд, способных противостоять мировым грандам. Теперь задача — выложиться на поле на полную и, как сказал Джафар Ирисметов, кардинально изменить ситуацию в группе. Верим в ребят!

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Жафар ИрисметовПортугалияКриштиану РоналдуФабио КаннавароЭлдор Шомуродов
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Shuhrat Razzakov
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