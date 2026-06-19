Интер продлил контракт с Кристианом Киву: румынский специалист останется до 2028 года

·23·Спорт
Интер продлил контракт с Кристианом Киву: румынский специалист останется до 2028 года

Итальянский «Интер» официально объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером Кристианом Киву. Румынский специалист, добившийся огромных успехов с клубом уже в своем дебютном сезоне, продолжит работу на стадионе «Сан-Сиро» до 2028 года. Это решение оценивается руководством клуба как знак высокого доверия к результатам, показанным тренером за короткий срок. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Кристиан Киву в прошлом сезоне продемонстрировал результаты даже выше ожидаемых. Под его руководством «нерадзурри» завоевали чемпионство в итальянской Серии А и Кубок Италии, оформив «золотой дубль». Тренер, перешедший из молодежной команды (Примавера) в основной состав в июне 2025 года, сыграл ключевую роль в завоевании 21-го скудетто и 10-го национального кубка в истории клуба.

Исторические результаты и новые рекорды

Дебютный сезон Киву запомнился не только трофеями, но и историческими рекордами. За 58 матчей он превратил команду в настоящую доминирующую силу. По итогам сезона Лега Калкио признала его лучшим тренером Серии А. Это признание вновь подтвердило, что Киву является одним из самых талантливых и перспективных тренеров в Европе.

Также румынский специалист вошел в число элитных тренеров в истории «Интера». Он стал пятым наставником, выигравшим чемпионат в первый же год работы в клубе. До этого такой результат имели Арпад Вейс, Альфредо Фони, Джованни Инверницци и легендарный Жозе Моуринью. Что еще более важно, Киву стал единственным человеком в истории клуба, который выиграл и лигу, и кубок за один год как игрок, так и тренер.

Философия интеризма и командный дух

Помимо результатов на поле, Киву завоевал любовь болельщиков и руководства своей преданностью ценностям клуба. В начале своей работы он определил «гордость, верность и интеризмо» (дух, присущий клубу) в качестве основных принципов. Эта философия способствовала созданию здоровой атмосферы в раздевалке и объединению футболистов ради единой цели.

Скромность тренера также заслуживает отдельного признания. Во время торжеств по случаю победы в Кубке Италии и Серии А он не спешил первым поднимать трофей над головой. Напротив, он предпочел, чтобы в центре внимания были футболисты. Только по настоянию Лаутаро Мартинеса и других ведущих игроков он взял кубок в руки. Такой подход еще больше укрепил сплоченность внутри команды.

Новый контракт обеспечивает клубу долгосрочную стабильность. Теперь руководство «Интера» вместе с Киву стремится к победам не только в Италии, но и на европейской арене, в частности, в Лиге чемпионов. В следующих сезонах процесс усиления состава и привлечения молодых талантов в основу также будет проходить под контролем Киву.

ИнтерКристиан КивуСерия АКубок ИталииФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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