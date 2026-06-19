Хабиб Нурмагомедов назвал три любимых сборные на ЧМ-2026

Легенда смешанных боевых искусств (ММА) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с большим интересом следит за обсуждениями чемпионата мира по футболу 2026 года, который находится в центре внимания всего мира. Рассуждая о борьбе на Мундиале, дебютирующих сборных и своих фаворитах, известный спортсмен сделал заявление, которое станет настоящей гордостью для узбекских любителей футбола.

Среди команд, впервые принимающих участие в чемпионате мира, Хабиб Нурмагомедов включил в число своих фаворитов национальную сборную Узбекистана.

«Сборная Узбекистана очень "голодная" и целеустремленная»

Говоря о дебютантах чемпионата мира, Хабиб особо отметил позитивные изменения в узбекском футболе и внутреннюю силу команды:

Хабиб Нурмагомедов: «Среди сборных, которые впервые вышли на чемпионат мира, я, конечно, особенно болею за Узбекистан! Настоящий лидер этой команды — Абдукодир Хусанов. В целом, эта команда сейчас очень "голодна" до футбола, у них невероятно сильное желание проявить себя на поле и выложиться на полную. По моему мнению, они должны как минимум успешно пройти групповой этап и выйти в плей-офф». Также среди дебютантов я бы выбрал сборную Кюрасао. Они тоже, насколько я знаю, впервые участвуют в Мундиале. Эту команду условно можно назвать "мини-Нидерландами".

Топ-3 любимых команд Хабиба на ЧМ-2026

Когда в ходе интервью легенду UFC спросили, за какие сборные он лично болеет на чемпионате мира и кто стал его тремя основными фаворитами, он без колебаний перечислил следующие страны:

Узбекистан Турция Марокко

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin: Высокая оценка узбекского футбола и, в частности, лидерских качеств нашего талантливого защитника Абдукодира Хусанова от одного из самых известных представителей мирового спорта, Хабиба Нурмагомедова, несомненно, станет дополнительной психологической поддержкой для наших представителей на Мундиале. Как отметил Хабиб, «голод» до побед и сильный характер наших парней поведут их к новым историческим достижениям. При поддержке и вере болельщиков «белые волки» обязательно преодолеют групповой барьер!

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