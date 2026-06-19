Ливерпуль нашел достойную замену Мохамеду Салаху: состоится ли трансфер Яна Диоманде?

Английский клуб «Ливерпуль» ведет активные поиски игрока, чтобы заполнить пустоту, которая возникнет после ухода Мохамеда Салаха. В настоящее время главной целью скаутов команды стал молодой талант сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде. 19-летний вингер успел привлечь внимание не только специалистов, но и крупных клубов благодаря своей скорости и технике. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Ян Диоманде в своем дебютном матче на прошедшем чемпионате мира продемонстрировал высокий потенциал, заставив понервничать защитников сборной Эквадора. По данным Goal.com, именно эта игра усилила интерес руководства «Ливерпуля» к игроку. Однако стоимость трансфера футболиста может стать неожиданным препятствием для мерсисайдцев.

Трудности на трансферном рынке

В настоящее время права на Яна Диоманде принадлежат немецкому клубу «РБ Лейпциг». Успешные выступления футболиста на международной арене укрепили позицию немецкого клуба. Теперь очевидно, что «РБ Лейпциг» потребует астрономическую сумму за свою звезду, что создаст серьезные финансовые проблемы для «Ливерпуля».

В прошлое летнее трансферное окно мерсисайдцы потратили более 450 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков. Однако эти затраты не принесли ожидаемого результата, и команда завершила сезон без трофеев. Поэтому руководство клуба колеблется, стоит ли тратить значительную часть бюджета на одного игрока. Этой ситуацией может воспользоваться «Пари Сен-Жермен», чтобы заполучить талантливого вингера в свои ряды.

Проблемы в линии атаки и ошибки прошлого

«Ливерпуль» прекрасно понимает, что в прошлом сезоне дорого обошлось отсутствие достойного преемника Луиса Диаса. Коди Гакпо не смог показать ожидаемую игру, а новый трансфер Флориан Виртц столкнулся с трудностями при адаптации в Премьер-лиге. Разногласия между Мохамедом Салахом и главным тренером Арне Слотом еще больше осложнили ситуацию.

Если взглянуть на статистику, то команда, которая в сезоне 2024-25 забила 86 голов и завоевала чемпионство, в прошлом сезоне смогла забить всего 63 мяча. Болельщики недовольны тем, что в январе клуб отпустил таких игроков, как Антуан Семеньо, в «Манчестер Сити». Теперь перед командой стоит важный выбор: либо купить Яна Диоманде за огромные деньги, либо провести еще один неудачный сезон в атаке.

Для «Ливерпуля» сейчас необходимо усилить не только позицию вингера, но и следующие позиции:

Центральный полузащитник;

Правый защитник;

Центральный защитник.

Поэтому трансфер Яна Диоманде ожидается как ключевой фактор, который определит стратегию команды на следующий сезон.