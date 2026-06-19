Жорже Жезуш может возглавить сборную Португалии после ЧМ-2026

В то время как споры вокруг чемпионата мира находятся в самом разгаре, начали появляться инсайды о будущих крупных тренерских трансферах. По сообщению авторитетного ESPN Бразил , после завершения турнира ЧМ-2026 в сборной Португалии ожидается смена главного тренера.

Контракт нынешнего наставника команды Роберто Мартинеса истекает после турнира, и стороны решили не продлевать соглашение. На его место рассматривается кандидатура опытного португальского специалиста Жорже Жезуша.

Жорже Жезуш ранее возглавлял клуб «Ан-Наср», где выступает Криштиану Роналду. То, что он недавно покинул этот пост и теперь может снова воссоединиться с Роналду в сборной Португалии, делает этот инсайд еще более интригующим!

Важные детали потенциального назначения

Скрытые переговоры между футбольной федерацией Португалии и тренером, которые велись в последние месяцы, продвинулись в весьма позитивном ключе. Общая картина ситуации выглядит следующим образом:

Показатель Детали Действующий тренер Роберто Мартинес (уходит после ЧМ-2026) Основной кандидат Жорже Жезуш (71 год, Португалия) Статус переговоров Весьма позитивные и близки к финальной стадии Последнее место работы «Ан-Наср» (Саудовская Аравия)

Что это назначение даст Португалии?

Жорже Жезуш известен своей строгостью, тактической скрупулезностью и любовью к атакующему футболу. Португальские болельщики высоко ценят его за яркую деятельность в клубах «Бенфика» и «Спортинг», а также за исторические победы с бразильским «Фламенго» в Кубке Либертадорес.

Мнение футбольных экспертов: Если при Роберто Мартинесе сборная Португалии демонстрирует прагматичный футбол, то приход Жорже Жезуша может вернуть команде присущую ей истинную боевитость и экспрессивную атаку. Для 71-летнего специалиста руководство главной командой своей родины станет высшей точкой в карьере. Кроме того, ожидается, что его способность найти общий язык с Криштиану Роналду и другими звездами сборной выведет внутреннюю атмосферу в команде на новый уровень.

Пока португальцы сосредоточены на сражениях чемпионата мира на полях Северной Америки, однако вероятность официальных заявлений сразу после завершения турнира очень высока.