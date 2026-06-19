Ламин Ямаль признал, что еще не готов играть полные 90 минут

·35·Спорт
Ламин Ямаль признал, что еще не готов играть полные 90 минут

18-летняя звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль сделал заявление, которое немного обеспокоило болельщиков, но отражает реальное положение дел. Талантливый вингер признал, что его физическое состояние еще не вернулось в норму и он физически не готов действовать на поле на протяжении всего матча.

Последствия травмы в апреле

Матч первого тура чемпионата мира против Кабо-Верде, завершившийся неожиданной ничьей (0:0), стал для Ламина Ямаля первой официальной игрой после длительного перерыва.

  • История травмы: В середине апреля этого года футболист получил серьезную травму в одном из матчей в составе «Барселоны».

  • Меры предосторожности: Тренерский штаб сборной Испании, чтобы не подвергать здоровье молодого таланта риску, не выпустил его на поле с первых минут в игре с Кабо-Верде. Ямаль вышел на замену только в середине второго тайма.

Мнение футболиста о своем состоянии

После первых минут на поле Ямаль так высказался о своей спортивной форме:

«Мое физическое состояние еще не идеально, нет смысла это скрывать. На данный момент я не готов помогать сборной в высоком темпе на протяжении всех 90 минут. Однако процесс восстановления идет поэтапно. Сколько бы времени мне ни выделил тренер, я постараюсь выложиться на поле на все сто».

Впереди важный матч: Саудовская Аравия

После потери очков в первом туре сборная Испании выйдет на следующий матч с единственной целью — победить, чтобы улучшить свои шансы на выход из группы.

  • Дата встречи: 21 июня, воскресенье

  • Соперник: Национальная сборная Саудовской Аравии

  • Цель команды: Забрать первые 3 очка и восстановить эффективность в атаке.

Какую тактику применит тренерский штаб в отношении Ламина Ямаля в важном матче против Саудовской Аравии, пока остается загадкой. С большой вероятностью он снова будет задействован как джокер для усиления игры. Следите за самыми жаркими событиями чемпионата мира с нами!

Ламин ЯмальБарселонаИспанияСаудовская АравияКабо-Верде
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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