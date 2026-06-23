Сборная Узбекистана прибыла в Хьюстон перед матчем с Португалией

·4·Спорт
Сборная Узбекистана прибыла в Хьюстон перед матчем с Португалией

Национальная сборная Узбекистана прибыла в город Хьюстон для проведения матча против Португалии.

Теперь наша команда проведет здесь заключительные подготовительные тренировки перед предстоящим поединком. Матч между сборными Узбекистана и Португалии состоится 23 июня.

Встреча начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

УзбекистанПортугалияХьюстонНациональная сборнаяФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Хулиан Альварес выразил желание покинуть «Атлетико Мадрид», «Барселона» ждет решенияХулиан Альварес выразил желание покинуть «Атлетико Мадрид», «Барселона» ждет решенияСегодня, 03:23Турция нанесла 62 удара, но так и не смогла забить ни одного голаТурция нанесла 62 удара, но так и не смогла забить ни одного голаСегодня, 03:19Трансфер Мейсона Гринвуда под угрозой: «Рома» столкнулась с финансовыми проблемамиТрансфер Мейсона Гринвуда под угрозой: «Рома» столкнулась с финансовыми проблемамиСегодня, 02:55Лионель Месси обновил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мираЛионель Месси обновил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мираСегодня, 02:55Челси готов расстаться с Трево Чалобахом: защитником интересуются европейские клубыЧелси готов расстаться с Трево Чалобахом: защитником интересуются европейские клубыСегодня, 02:35Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина досрочно вышла в плей-оффЛионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина досрочно вышла в плей-оффСегодня, 01:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш