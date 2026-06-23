Сборная Узбекистана прибыла в Хьюстон перед матчем с Португалией

Национальная сборная Узбекистана прибыла в город Хьюстон для проведения матча против Португалии.

Теперь наша команда проведет здесь заключительные подготовительные тренировки перед предстоящим поединком. Матч между сборными Узбекистана и Португалии состоится 23 июня.

Встреча начнется в 22:00 по ташкентскому времени.