Крупный обмен между «Реал Мадридом» и «Интером»: Нико Пас может стать ключом к трансферу Алессандро Бастони

·1·Спорт
Крупный обмен между «Реал Мадридом» и «Интером»: Нико Пас может стать ключом к трансферу Алессандро Бастони

Испанский клуб «Реал Мадрид» разрабатывает неожиданную и сложную стратегию на летнее трансферное окно. Бывший воспитанник команды Нико Пас, демонстрирующий сейчас отличную игру в чемпионате Италии, привлек внимание не только специалистов, но и может стать основным инструментом в крупной трансферной сделке для мадридского клуба. По сообщению Goal.com, основной целью этого плана является осуществление трансфера защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

В контракте Нико Паса, который сейчас выступает за «Комо», существует пункт о обратном выкупе для «Реал Мадрида» за 9 миллионов евро. Мадридцы планируют воспользоваться этим пунктом, вернуть футболиста и немедленно выставить его на трансферный рынок с оценкой в 60 миллионов евро. Хотя для «Комо» такая цена может показаться завышенной, «Интер» проявляет серьезный интерес к талантливому аргентинскому полузащитнику.

План по усилению линии обороны

Тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью намерен радикально реформировать линию защиты команды. Сначала рассматривался вариант с игроком «Боруссии Дортмунд» Нико Шлоттербеком, однако серьезная травма футболиста сорвала этот план. Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш считается недоступным. Поэтому Алессандро Бастони на данный момент является наиболее подходящим и высокоуровневым вариантом для мадридского клуба.

Руководство «Интера» требует за Бастони около 70 миллионов евро. Если миланский клуб действительно захочет заполучить Нико Паса, «Реал Мадрид» попытается использовать эту ситуацию, чтобы снизить цену Бастони или включить его в соглашение о взаимном обмене. По имеющимся данным, «Барселона» также интересовалась итальянским защитником, но вышла из переговоров из-за слишком высокой стоимости трансфера.

Юридические препятствия и правила ФИФА

Хотя этот трансферный план на бумаге выглядит идеально, Флорентино Перес может столкнуться со строгими правилами ФИФА. Согласно регламенту ФИФА о статусе и переходе игроков, «трансферы-мосты» (bridge transfers) запрещены. Если один футболист переходит дважды подряд в течение 16 недель, это может быть расценено как нарушение.

Чтобы обойти эту юридическую проблему, «Реал Мадриду» придется либо выкупить Нико Паса летом и подождать до зимнего трансферного окна, либо оформить аренду с условием обязательного выкупа. В противном случае дисциплинарный комитет ФИФА может применить серьезные санкции к обоим клубам, что задержит планы Моуринью по формированию линии защиты перед новым сезоном.

Тот факт, что Алессандро Бастони сейчас подвергается некоторой критике со стороны болельщиков «Интера», также повышает вероятность трансфера. Если клубы смогут достичь соглашения, это, несомненно, станет одной из самых громких сделок следующего сезона. Для любителей футбола этот трансфер представляет особый интерес, так как любые действия между такими грандами, как «Реал Мадрид» и «Интер», меняют ландшафт европейского футбола.

Реал МадридИнтерТрансферАлессандро БастониНико Пас
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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