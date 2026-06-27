Луис Суарес выбрал лучшего нападающего мира: почему он предпочитает Гарри Кейна Эрлингу Холанду

·7·Спорт
Луис Суарес выбрал лучшего нападающего мира: почему он предпочитает Гарри Кейна Эрлингу Холанду

Один из легендарных нападающих мирового футбола, в своё время блиставший в составе «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес, поделился своим мнением о сильнейших центральных форвардах современности. Уругвайская звезда остановилась на различиях между Эрлингом Холандом и Гарри Кейном, которые сегодня лидируют в гонке бомбардиров, и сделала свой выбор. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Mundo Deportivo Луис Суарес отметил, что оценивает капитана сборной Англии Гарри Кейна выше, чем звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. По мнению Суареса, хотя оба футболиста феноменальны, их стиль игры и влияние на команду различаются.

Тактический интеллект и командная игра

По словам Суареса, Гарри Кейн непревзойден в умении видеть поле и создавать связи с партнерами по команде. «У меня есть два или три любимых нападающих. Холанд — крайне опасная „девятка“ внутри штрафной, но команда должна играть на него. Я же предпочитаю Гарри Кейна. Он гораздо лучше взаимодействует с остальными игроками», — говорит уругвайский форвард.

Луис Суарес особо отметил способность Кейна читать игру. Он подчеркнул, что Кейн не только забивает голы, но и предугадывает действия партнеров, создавая для них свободные зоны. «Он понимает игру иначе. Его движения основаны на взаимодействии с партнерами. Мне очень нравятся такие тонкие детали футбола», — добавил он.

Согласно сообщению Goal.com, Суарес также коснулся темы своего соотечественника Дарвина Нуньеса. Говоря о Нуньесе, который покинул «Ливерпуль» и перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль», легендарный нападающий дал молодому футболисту психологические советы. По мнению Суареса, Нуньесу прежде всего необходимо укрепить свой менталитет.

«Качества Дарвина великолепны. Он силен, быстр и обладает огромной мощью. Если он продолжит работать над собой и станет ментально сильнее, он может превратиться в нападающего того высочайшего уровня, который мне нравится. У него еще достаточно времени и пространства для роста», — заявил Луис Суарес в интервью.

Данный анализ показывает, что в современном футболе эксперты высоко оценивают не только количество забитых голов, но и общую роль футболиста в игровой системе. Признание такого опытного нападающего, как Суарес, вновь доказывает универсальность Гарри Кейна как футболиста.

Луис СуаресГарри КейнЭрлинг ХоландФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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