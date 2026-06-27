Иран разлучают с плей-офф сантиметры: драма с VAR на 90+6-й минуте

·16·Спорт
Иран разлучают с плей-офф сантиметры: драма с VAR на 90+6-й минуте

Очередной игровой день ЧМ-2026 запомнится футбольным болельщикам настоящей драмой в духе голливудских фильмов. Матч между сборными Египта и Ирана в заключительном туре группы «Г» прошел так, что от волнения сердца едва не остановились как на поле, так и на трибунах.

ЧМ-2026. Группа Г. 3-й тур

ЕгипетИран 1:1

  • Голы: Сабер 5 (1:0), Резаян 14 (1:1).

  • Нереализованный пенальти: Мехди Тореми 11' (Иран).

  • Предупреждения: Сабер (20), Ясир Ибрагим (42), Лашин (90) — Канаанизадеган (19), Немати (43), Эзатоллахи (79), Халильзаде (90).

Составы команд:

  • Египет: Шубейр, Робиа, Абдул Муним (Ясир Ибрагим, 14), Ахмед Фатх, Хани, Лашин, Сабер (Атейя, 46), Салах (Сайед, 57), Трезеге, Ашур (Мармуш, 46), Зико (Абдулкарим, 76).

  • Иран: Бейранванд, Халильзаде, Канаанизадеган, Немати (Хардани, 46), Мохаммади, Резаян, Эзатоллахи, Горбани, Мохеби (Джаханбахш, 90+1), Куддус (Моганли, 67), Тореми.

Быстрые голы и ошибка Тореми

Матч начался с бешеной скоростью сразу после стартового свистка арбитра. Египтяне, перешедшие в атаку с первых секунд, открыли счет на 5-й минуте благодаря голу Сабера. Вскоре у капитана сборной Ирана Мехди Тореми появился золотой шанс восстановить равновесие с помощью пенальти. Однако на 11-й минуте он не смог точно реализовать 11-метровый удар.

Несмотря на это, персы не пали духом и все же достигли своей цели: на 14-й минуте Резаян сравнял счет — 1:1. Такого результата Мохамеду Салаху и его партнерам было достаточно, поэтому во втором тайме африканцы сосредоточились на удержании счета.

Мираж на 90+6-й минуте: Халильзаде в очках и микроскопический офсайд

Во втором тайме было заметно, что иранцы изрядно выдохлись от непрерывного бега. Тем не менее, в концовке встречи они нашли в себе силы устроить настоящий штурм.

И наконец, в добавленное арбитром 90+6-й минуте Шоджа Халильзаде поразил ворота Египта! Радость и крики в лагере азиатов невозможно описать словами. Автор гола Халильзаде даже успел оригинально отпраздновать успех, надев заранее подготовленные солнцезащитные очки. Но эта радость в считанные секунды превратилась в мираж: вмешался VAR, и после повторов был зафиксирован микроскопический (в несколько сантиметров) офсайд, из-за чего гол был отменен!

Иран разлучают с плей-офф сантиметры: драма с VAR на 90+6-й минуте

На этом драма не закончилась. В последние секунды Иран был очень близок к голу, но вратарь Египта чудом отразил мощный удар с близкого расстояния.

Для Ирана всё еще не закончено: математика плей-офф

Матч завершился со счетом 1:1. Иран сыграл вничью во всех трех матчах группового этапа. Однако турнир для них еще не окончен. Благодаря хорошей разнице мячей, они сейчас занимают 6-е место в рейтинге лучших команд, занявших третьи места.

Формула следующего этапа: Чтобы персы официально обеспечили себе путевку в плей-офф (1/16 финала), в группах Дж, К и Л, где матчи еще продолжаются, как минимум в двух из них должны быть зафиксированы результаты, выгодные Ирану. Для иранских болельщиков начались часы томительного ожидания и волнения.

ЕгипетИранЧМ-2026Мехди Торими
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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