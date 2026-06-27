Грэм Поттер высказался перед матчем против Франции в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер не скрыл своего волнения перед матчем против Франции в рамках 1/16 финала чемпионата мира. Ожидается, что эта встреча, которая пройдет в штате Нью-Джерси, станет одним из самых ожидаемых противостояний турнира. Бывший наставник «Челси», достойно оценив силу соперника, подчеркнул, что его команда готова создать сенсацию. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По итогам группового этапа сборная Швеции заняла третье место с 4 очками, обеспечив себе выход в следующий раунд. Скандинавы, сыгравшие вничью 1:1 с Японией в решающем матче, в плей-офф встретятся с одной из сильнейших команд мира — Францией. По информации Goal.com, Поттер отметил, что подобные игры являются детской мечтой любого тренера и футболиста.

Серьезное испытание против грандов

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама провела групповой этап на высоком подъеме. Они одержали победы во всех матчах, уверенно обыграв Норвегию со счетом 4:1 в последнем туре. Атакующая линия французов, особенно такие звезды, как Килиан Мбаппе , Майкл Олисе и Усман Дембеле, представляют серьезную угрозу для любой защиты.

"Это будет просто потрясающая игра. Выйти на поле против Франции в плей-офф чемпионата мира — лучше и представить нельзя. Они одна из лучших команд мира, и мы безгранично их уважаем, но мы с нетерпением ждем этого матча", — отметил Грэм Поттер в интервью официальному сайту Федерации футбола Швеции.

Стратегическая подготовка и возможности

Сборная Швеции покидает свою базу в Далласе и отправляется в Нью-Джерси, где состоится игра. Основная задача тренерского штаба — остановить французскую атаку, которая забила 17 мячей в последних шести матчах. Поттер признал, что в составе соперника есть игроки мирового уровня на каждой позиции, а их тренер прекрасно знает, как побеждать.

Для футбольных болельщиков это противостояние определенно будет интересным, так как остается открытым вопрос, насколько эффективными окажутся тактические методы Грэма Поттера и дисциплинированная игра Швеции против звездной Франции. Матч состоится во вторник, и ожидается, что цена ошибки в нем будет очень высока.