Барселона объявила о трансфере Родри

·22·Спорт
Барселона объявила о трансфере Родри

Испанская «Барселона» официально объявила о заключении сенсационной сделки на трансферном рынке и переходе полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Как сообщает Goal.com, каталонцы необычным образом представили трансфер чемпиона мира на своих страницах в социальных сетях, назвав его игроком, который кардинально изменит игру команды главного тренера Ханси Флика в центре поля. Об этом Goal.com сообщает .

Эта сделка, ставшая одним из самых громких событий трансферного окна, далась нелегко. Руководству «Барселоны» пришлось вступить в ожесточённую борьбу с извечным соперником — «Реал Мадрид» — за испанского футболиста. Однако после напряжённых переговоров каталонцы сумели заполучить свою главную трансферную цель, и игрок открывает новую страницу карьеры в Каталонии.

Рекордный финансовый контракт

Для достижения соглашения с «Манчестер Сити» «Барселона» направила значительные финансовые средства. По данным источников, общая трансферная стоимость игрока составляет 76,5 миллиона евро. После того как английский чемпион отклонил два предыдущих предложения, стороны договорились о гарантированной фиксированной выплате в размере 60 миллионов евро.

Согласно условиям контракта, ещё 11,5 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов за показатели, которых оба клуба могут легко достичь. Кроме того, ещё 5 миллионов евро зависят от индивидуальных результатов игрока и командных трофеев, которые каталонский клуб завоюет в своём составе.

Победные традиции и возвращение в Испанию

Этот трансфер также станет для Родри своеобразным возвращением домой. Ранее футболист блистал в столице Испании в составе мадридского «Атлетико», после чего добился огромных успехов в Премьер-лиге и на европейской арене. Родри переходит в «Барселону» с богатой коллекцией титулов и достижений, которая редко встречается в истории мирового футбола.

В частности, помимо клубных успехов в Англии, он стал одним из главных героев побед сборной Испании в последние годы. Победа на Евро-2024, престижная награда «Золотой мяч» и триумф на чемпионате мира 2026 года показывают, что его карьера достигла вершины.

БарселонаРодриМанчестер СитиЛа ЛигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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