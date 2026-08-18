Родри рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Реал Мадрид»

·2·Спорт
Родри рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Реал Мадрид»

Обладатель нынешнего «Золотого мяча» Родриго Эрнандес официально стал футболистом «Барселоны» и раскрыл причины перехода в каталонский клуб. Опытный полузащитник, завоевавший 13 трофеев в составе «Манчестер Сити», подписал контракт до 2030 года и успешно прошёл медицинское обследование. Этот трансфер вызвал большой резонанс в европейском футболе, поскольку серьёзный интерес к игроку проявлял и главный соперник — «Реал Мадрид». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, после продолжительных переговоров официально представленный испанский футболист признал, что процесс перехода был непростым. Он подчеркнул, что решение покинуть «Манчестер Сити» далось ему тяжело, поскольку английский клуб многое ему дал, и он всегда будет ему благодарен. Также Родри поблагодарил руководство «Манчестер Сити» за помощь в осуществлении трансфера.

Предложение из Мадрида и главный приоритет

На пресс-конференции Родри не стал скрывать, что получил серьёзное предложение и от столичного клуба. Однако, по его словам, каталонский клуб всегда был для него главным приоритетом. «Барселона» — философия и ценности понимания футбола всегда были для него примером мирового уровня. Полузащитник отметил, что сразу открыто заявил руководству клуба: именно эта команда была его первым выбором.

В новой команде он поставил перед собой амбициозные цели: сохранить превосходство в Ла Лиге и выйти на новый уровень в еврокубках под руководством главного тренера Ханси Флика. Родри признал, что смелые тактические идеи немецкого специалиста очень привлекательны, и добавил, что провёл с ним позитивные переговоры.

Физическое состояние и молодые таланты

Говоря о физическом состоянии после недавно перенесённой операции на спине, футболист сообщил, что это была простая процедура и сейчас он полностью готов выйти на поле. Он также не скрывал своего восхищения стремительным прогрессом молодых звёзд «Барселоны», в частности Ламина Ямаля, и его яркой игрой.

Родри заявил, что готов передать свой огромный опыт молодой команде и помочь ей выиграть Кубок Лиги чемпионов — главную цель клуба в этом сезоне.

РодриБарселонаРеал МадридЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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