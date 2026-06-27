Эрлинг Холанд защитил спорное решение тренера сборной Норвегии

·7·Спорт
Эрлинг Холанд защитил спорное решение тренера сборной Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поддержал решение главного тренера Стале Солбаккена дать отдых основным игрокам после крупного поражения в матче против Франции. По мнению футболиста, резкая ротация в составе положительно скажется на общем состоянии команды перед стадией плей-офф. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В важном матче группового этапа чемпионата мира наставник Норвегии Солбаккен неожиданно оставил на скамейке запасных 10 игроков основного состава. Только Фредерик Ореснес сохранил свое место в старте после предыдущей игры. В результате норвежцы, фактически вышедшие на поле вторым составом, уступили сборной Франции со счетом 1:4. Это решение подверглось резкой критике со стороны болельщиков и экспертов.

Риск тренера и позиция Холанда

Среди звезд, оставшихся в запасе, были такие лидеры, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Антонио Нуса. По сообщению издания De Telegraaf, тренер заявил, что не жалеет о своем решении. Солбаккен подчеркнул, что его главной целью является не первое место в группе, а продвижение команды как можно дальше по турниру.

Эрлинг Холанд также выразил согласие с позицией тренера. «Я говорил еще до игры, что не против этого решения, и сейчас мое мнение не изменилось. Франция все равно была сильнее. Думаю, даже если бы мы вышли в самом сильном составе, мы не смогли бы их победить», — отметил форвард «Манчестер Сити».

Нападающий отдельно отметил высокий уровень сборной Франции. По его словам, обилие техничных игроков в составе соперника делает их одним из главных фаворитов турнира. Для Норвегии же сохранение основных сил к стадии плей-офф считается стратегически более важным.

Стале Солбаккен заявил, что сожалеет лишь об одном — о болельщиках, которые пришли на стадион, чтобы увидеть таких звезд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Однако с профессиональной точки зрения он предпочел поставить на первое место физическое состояние команды. Теперь ожидается, что Норвегия докажет пользу этого отдыха в матчах плей-офф.

Эрлинг ХоландНорвегияФранцияЧемпионат мираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Иран разлучают с плей-офф сантиметры: драма с VAR на 90+6-й минутеИран разлучают с плей-офф сантиметры: драма с VAR на 90+6-й минутеСегодня, 18:44Криштиану Роналду и Диогу Далот: от детского кумира до близкой дружбыКриштиану Роналду и Диогу Далот: от детского кумира до близкой дружбыСегодня, 17:31Беспроигрышная серия Испании достигла 34 матчей, рекорд обновленБеспроигрышная серия Испании достигла 34 матчей, рекорд обновленСегодня, 17:18Лионель Месси останется в запасе: неожиданная ротация в сборной АргентиныЛионель Месси останется в запасе: неожиданная ротация в сборной АргентиныСегодня, 17:13Рамин Ризаян расплакался: «Народ Ирана, простите нас»Рамин Ризаян расплакался: «Народ Ирана, простите нас»Сегодня, 17:12Возинья: «Я отдам все силы, чтобы Месси не забил мне гол»Возинья: «Я отдам все силы, чтобы Месси не забил мне гол»Сегодня, 16:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш