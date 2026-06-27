Эрлинг Холанд защитил спорное решение тренера сборной Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поддержал решение главного тренера Стале Солбаккена дать отдых основным игрокам после крупного поражения в матче против Франции. По мнению футболиста, резкая ротация в составе положительно скажется на общем состоянии команды перед стадией плей-офф. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В важном матче группового этапа чемпионата мира наставник Норвегии Солбаккен неожиданно оставил на скамейке запасных 10 игроков основного состава. Только Фредерик Ореснес сохранил свое место в старте после предыдущей игры. В результате норвежцы, фактически вышедшие на поле вторым составом, уступили сборной Франции со счетом 1:4. Это решение подверглось резкой критике со стороны болельщиков и экспертов.

Риск тренера и позиция Холанда

Среди звезд, оставшихся в запасе, были такие лидеры, как Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Антонио Нуса. По сообщению издания De Telegraaf, тренер заявил, что не жалеет о своем решении. Солбаккен подчеркнул, что его главной целью является не первое место в группе, а продвижение команды как можно дальше по турниру.

Эрлинг Холанд также выразил согласие с позицией тренера. «Я говорил еще до игры, что не против этого решения, и сейчас мое мнение не изменилось. Франция все равно была сильнее. Думаю, даже если бы мы вышли в самом сильном составе, мы не смогли бы их победить», — отметил форвард «Манчестер Сити».

Нападающий отдельно отметил высокий уровень сборной Франции. По его словам, обилие техничных игроков в составе соперника делает их одним из главных фаворитов турнира. Для Норвегии же сохранение основных сил к стадии плей-офф считается стратегически более важным.

Стале Солбаккен заявил, что сожалеет лишь об одном — о болельщиках, которые пришли на стадион, чтобы увидеть таких звезд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Однако с профессиональной точки зрения он предпочел поставить на первое место физическое состояние команды. Теперь ожидается, что Норвегия докажет пользу этого отдыха в матчах плей-офф.