Джейми Каррагер: «Испания больше не является для меня главным фаворитом»

·4·Спорт
Джейми Каррагер: «Испания больше не является для меня главным фаворитом»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о команде, которая не оправдала его ожиданий на чемпионате мира 2026 года.

По словам Каррагера, игра сборной Испании на групповом этапе не оставила у него ожидаемого впечатления.

«Испания меня разочаровала. Перед турниром они считались явным фаворитом, но сейчас для меня они не являются главным претендентом на победу в чемпионате мира», — приводит его слова издание АС.

В то же время бывший английский футболист отметил, что было бы неправильно полностью списывать Испанию со счетов в борьбе за чемпионство.

По мнению Каррагера, у «Красной фурии» сильный состав и большие возможности, однако команда пока не может продемонстрировать футбол, достойный главного претендента на титул чемпиона мира.

Напомним, что Испания в групповом этапе одержала две победы и один раз сыграла вничью. Команда заняла первое место в своей группе и вышла в 1/16 финала.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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