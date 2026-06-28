ЧМ-2026. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Англии в истории чемпионатов мира

·34·Спорт
ЧМ-2026. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Англии в истории чемпионатов мира

Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн вписал свое имя золотыми буквами в историю, став лучшим бомбардиром своей страны на чемпионатах мира. Этот исторический результат был достигнут в матче против Панамы в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2026, проходящего в США.

Рекордный гол и исторический момент

На 67-й минуте встречи Гарри Кейн поразил ворота Панамы, увеличив преимущество своей команды до 2:0. Этот гол стал для 31-летнего нападающего 11-м мячом в карьере на чемпионатах мира.

В результате он побил рекорд, который на протяжении многих лет принадлежал Гари Линекеру. Легендарный нападающий прошлого забил за сборную Англии на чемпионатах мира в общей сложности 10 мячей.

Уникальная статистика Гарри Кейна за Англию

Гарри Кейн защищает честь национальной сборной Англии с 2015 года. За это время он:

  • в 117 матчах вышел на поле.

  • Этим достижением он закрепил за собой статус не только лучшего бомбардира на чемпионатах мира, но и лучшего бомбардира в истории национальной сборной своей страны.

Напомним, что ранее Гарри Кейн также побил рекорд Уэйна Руни, став футболистом, забившим больше всех голов за сборную Англии. Этот успех на Мундиале вновь подтвердил его легендарный статус.

Если это историческое событие было вам интересно, поделитесь статьей с близкими, которые любят футбол! Продолжайте следить за новостями ЧМ-2026 вместе с нами.

Гарри КейнАнглияПанамаГэри ЛайнекерУэйн Rooney
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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