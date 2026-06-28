Португалия сыграла вничью с Колумбией: Криштиану Роналду и его команда удачно спаслись

·110·Спорт
Португалия сыграла вничью с Колумбией: Криштиану Роналду и его команда удачно спаслись

В очередном матче группового этапа чемпионата Джексона, который прошел на великолепном стадионе в Майами (США), сборная Португалии сыграла вничью 0:0 со сборной Колумбии. Данный поединок привлек внимание футбольного мира не только борьбой на поле, но и чрезмерно высокими ценами на билеты. По сообщению Goal.com, на вторичном рынке самые дешевые билеты на матч продавались по 2600 долларов, однако болельщики не увидели того зрелищного футбола, на который рассчитывали. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

Матч вошел в историю колумбийского футбола — «Лос Кафетерос» впервые за свою 100-летнюю историю зафиксировали ничью 0:0 в рамках чемпионата мира. Португалия же из-за этого результата практически лишилась возможности занять первое место в группе К. Подопечные Роберто Мартинеса действовали в атаке очень вяло и упустили множество удобных моментов.

Неэффективность в атаке и офсайд Криштиану Роналду

Первый тайм прошел в равной борьбе, хотя контроль мяча с небольшим преимуществом был на стороне колумбийцев. Самый опасный момент у Португалии возник на 39-й минуте: Бруну Фернандеш пробил с близкого расстояния, но Камило Варгас продемонстрировал мастерство и спас свою команду от гола. В начале второго тайма Португалия имела золотой шанс открыть счет.

После ошибки в защите Колумбии Жоау Феликс и Криштиану Роналду вышли один на один с вратарем. Однако опытный Криштиану Роналду поторопился с пасом и оказался в офсайде. Эта ситуация ярко отразила общее состояние линии атаки Португалии в тот вечер — лидеры команды действовали неслаженно.

Диогу Кошта — герой Португалии

Заключительная часть игры полностью прошла под контролем Колумбии. Южноамериканцы во втором тайме нанесли 11 ударов по воротам Португалии. Мощный дальний удар Хамеса Родригеса заблокировал защитник, а в добавленное время Давинсон Санчес забил гол головой, заставив стадион содрогнуться. Однако после вмешательства системы VAR гол был отменен из-за офсайда.

Ключевую роль в том, что сборная Португалии избежала поражения, сыграл вратарь Диогу Кошта. 26-летний голкипер совершил за матч 6 важных сейвов, став лучшим игроком встречи. Если бы не уверенная игра вратаря, Португалия могла бы не только упустить лидерство в группе, но и сравняться по очкам даже с ДР Конго.

После этой ничьей команда Роберто Мартинеса вышла в плей-офф со второго места в группе. Однако неэффективность в атаке и беспорядок в обороне подверглись резкой критике со стороны экспертов и болельщиков. Стало очевидно, что с такой игрой в следующих стадиях далеко не зайти.

ПортугалияКолумбияКриштиану РоналдуЧемпионат ДжексонаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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