Капитан сборной Англии Гарри Кейн прочно занял свое место на страницах истории, став футболистом, забившим больше всех голов за свою страну на чемпионатах мира. Гол в матче против сборной Панамы не только обеспечил победу команды со счетом 2:0, но и позволил нападающему обновить рекорд легендарного Гари Линекера. Этот успех знаменует начало новой эры в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает в новости.

В решающий момент встречи Гарри Кейн головой отправил в ворота точный пас Джуда Беллингема. Этот гол стал одиннадцатым для нападающего на чемпионатах мира. Таким образом, ему удалось обойти легендарного Гари Линекера, забившего в общей сложности 10 мячей на турнирах 1986 и 1990 годов. По сообщению издания Goal.com, форвард «Баварии» теперь стремится к мировым рекордам.

В интервью после игры Кейн не скрыл, что очень гордится этим результатом. «Чемпионат мира — крупнейший турнир в карьере профессионального футболиста. Забить здесь 11 голов для меня большая честь. Я хочу наслаждаться этими моментами вместе со своей командой и покорять новые вершины в течение турнира», — отметил капитан сборной Англии в беседе с BBC Sport.

В погоне за Пеле и другими легендами

Теперь Гарри Кейн сосредоточил внимание на результатах легенд мирового футбола. Его следующей целью стал бразильский феномен Пеле. На счету Пеле 12 голов, забитых на мундиалях. Примечательно, что Кейн забил свои 11 мячей в 16 матчах, и Пеле достиг своего результата ровно за столько же игр. Это свидетельствует о высокой эффективности английского нападающего.

В общем рейтинге Кейн уже обошел Криштиану Роналду (10 голов). В настоящее время он отстает от таких звезд, как Лионель Месси (18 голов), Мирослав Клозе (16 голов), Килиан Мбаппе (16 голов) и бразилец Роналдо (15 голов). Если Кейн сохранит текущую спортивную форму, то к концу чемпионата мира 2026 года у него будет возможность войти в пятерку лучших бомбардиров всех времен.

Этот исторический результат стал для Кейна своего рода ответом. Ранее нападающий подвергся критике после безголевой ничьей с Ганой. В том матче он коснулся мяча всего 19 раз, проведя одну из своих самых слабых игр. Однако главный тренер сборной Томас Тухель защитил своего подопечного, заявив, что возлагать ответственность на звезд мирового уровня — вполне естественно.

По мнению Тухеля, так же как Аргентина полагается на услуги Лионеля Месси, а Франция — на Килиана Мбаппе, Англия полагается на мастерство Гарри Кейна. Тренер особо отметил, что такие футболисты, как Кейн, способны решить исход игры в любой ситуации, и доверие к ним будет полностью оправдано. В настоящее время сборная Англии продолжает лидировать в своей группе.