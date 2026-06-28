Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм вступили в борьбу за Матеуса Фернандеша

·1·Спорт
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм вступили в борьбу за Матеуса Фернандеша

Два гранда английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» — начали переговоры по трансферу яркого представителя португальского футбола Матеуса Фернандеша. Ожидается, что эта гонка за игроком станет одним из самых громких событий летнего сезона, так как обе команды считают усиление полузащиты приоритетной задачей. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации журналиста талкСПОРТ Бена Джейкобса, «Тоттенхэм» на данный момент продвинулся в переговорах с футболистом больше остальных. По требованию главного тренера лондонцев Роберто Де Дзерби клуб планирует усилить состав технически одаренными игроками. Говорится, что стиль игры Фернандеша идеально вписывается в систему Де Дзерби.

Жесткие требования «Вест Хэма» и финансовые барьеры

Несмотря на высокий интерес, нынешний клуб футболиста, «Вест Хэм», не намерен легко расставаться с игроком. Руководство лондонского клуба установило очень высокую цену за Фернандеша и заявило, что не пойдет на уступки. Как пишет Goal.com, «Вест Хэм» недавно привлек инвестиции в размере 90 миллионов фунтов стерлингов, поэтому находится в стабильном финансовом положении и не испытывает необходимости продавать игрока дешево.

Руководство «Тоттенхэма» выразило готовность заплатить за футболиста около 80 миллионов фунтов стерлингов. Однако в лагере «Манчестер Юнайтед» ситуация несколько сложнее. Хотя «красные дьяволы» находятся на связи с представителями Фернандеша с мая, они не намерены выплачивать астрономическую сумму, которую запрашивает «Вест Хэм».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик хочет заполнить место ушедшего из команды Каземиро достойным кандидатом. В интервью в мае Каррик подчеркивал, что в составе необходимы серьезные изменения и что после ухода некоторых игроков образовались пробелы. Матеус Фернандеш полностью соответствует профилю, который ищет Каррик, однако руководство клуба избегает вступления в аукцион и излишних трат.

На данный момент Фернандеш еще не принял окончательного решения о своем будущем. Хотя финансовое предложение «Тоттенхэма» ближе к требованиям «Вест Хэма», престиж «Манчестер Юнайтед» и проект Каррика могут привлечь футболиста. Если манчестерский клуб не сможет договориться по цене, им придется рассмотреть более дешевые альтернативные варианты.

Развязка этой трансферной саги станет известна в ближайшие недели. Обе команды стремятся решить проблемы в центральной полузащите до начала нового сезона Премьер-лиги. Сам Фернандеш готов выйти на новый этап в своей карьере и проявить себя в топ-клубе.

Манчестер ЮнайтедТоттенхэмМатеус ФернандешВест ХэмТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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