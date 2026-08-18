Барселона подписала юного таланта Джесси Бисиу

·13·Спорт
Барселона подписала юного таланта Джесси Бисиу

Каталонская Барселона провернула ещё один перспективный трансфер и пополнила состав молодым бельгийским талантом Джесси Бисиу. Как сообщает АС, футболист, родившийся в 2008 году в Лёвене, уже в последнем товарищеском матче сумел дважды поразить ворота Базеля и сразу привлёк к себе внимание общественности. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство клуба решило вопрос о трансфере этого игрока ещё несколько месяцев назад. Решающее значение имели встречи между Деннисом те Клосе, занимавшим должность спортивного директора «Брюгге», и скаутами «Барселоны». Несмотря на интерес со стороны многих других команд, каталонцы считали его приобретение приоритетной задачей.

Один из ближайших помощников спортивного директора «Барселоны» Деку, Жоау Амарал, лично наблюдал за Бисиу в полуфинальном матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики». Хотя физические проблемы ограничили возможности футболиста в той встрече, вера представителей клуба в него не угасла.

Детали трансфера и финансовая сторона

Каталонский клуб не пожалел 8 миллионов евро за футболиста, чья рыночная стоимость составляет менее миллиона евро. Скауты разглядели в нём особый потенциал, свойственный фланговым нападающим, которых воспитывает легендарная академия «Аякса».

По словам специалистов, Джесси Бисиу благодаря спокойному характеру, высокой уверенности в себе без высокомерия и дружелюбному отношению к окружающим уже успел быстро освоиться в раздевалке. Эти качества значительно облегчат процесс его адаптации в команде.

Ожидания, связанные с Ламином Ямалем

Журналисты АС также порассуждали о будущем молодого футболиста и его отношениях со звездой «Барселоны» Ламином Ямалем. По их мнению, эти два таланта, относящиеся к одной возрастной категории, являются представителями «поколения TikTok» и вскоре могут найти особую близость.

В частности, ожидается, что Ламин Ямаль станет для молодого партнёра своеобразным «старшим братом» на поле и за его пределами. «Фактор Кс», которым обладает Бисиу, — уникальный талант и харизма — может превратить его в один из главных проектов каталонского клуба на ближайшие годы.

БарселонаДжесси БисиуЛамин ЯмальТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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