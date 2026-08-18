Личная жизнь легенды мирового футбола, бывшей звезды сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос вновь оказалась в центре внимания общественности и социальных сетей. Фотографии, на которых запечатлено, как известный экс-футболист создал семью с известным футбольным агентом Сухайла Ат Тохирий, работающей в Испании и имеющей марокканское происхождение, вызвали широкое обсуждение.

С 17 августа в социальных сетях вновь начали распространяться фотографии пары в свадебных нарядах, и многие болельщики пришли к выводу, что церемония состоялась накануне. Однако на самом деле события развивались несколько иначе.

«Свадьба состоялась не вчера»: подробности от Sky News Арабиа

Международные источники внесли ясность в вопрос о распространённых фотографиях и времени проведения церемонии:

Первые сообщения: по данным издания Sky News Арабиа , первые сведения об официальной брачной церемонии Роберто Карлос и Сухайла Ат Тохирий были опубликованы ещё в январе этого года;

Закрытая церемония: фотографии со свадьбы, которые сейчас вновь набирают популярность в социальных сетях, были сделаны в июле во время специальной закрытой церемонии, организованной в узком кругу и в присутствии членов семьи.

Новый союз в мире футбола

Выбор Роберто Карлос неслучайно связан с футбольной средой:

Сухайла Ат Тохирий считается опытным футбольным агентом, занимающим заметное место на испанском футбольном рынке и курирующим ряд трансферных и юридических процессов;

Ставший чемпионом мира Карлос и после завершения карьеры продолжает активно участвовать в международных футбольных проектах и дипломатии.

Таким образом, фотографии со свадьбы, представленные в социальных сетях как свежие, на деле оказались кадрами с закрытого торжества по случаю создания крепкой семьи, состоявшегося несколько месяцев назад.

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