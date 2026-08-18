Владельцы OnePlus 12 жалуются на выход смартфонов из строя

·1·Технологии
Владельцы OnePlus 12 жалуются на выход смартфонов из строя

Согласно данным известного инсайдера Абишека Ядава в социальных сетях, в последнее время во флагманских смартфонах OnePlus 12 участились серьёзные неисправности, связанные с системной платой. Такая ситуация закономерно вызывает обеспокоенность пользователей дорогих устройств, поскольку подобные аппаратные дефекты могут привести к полному выходу гаджета из строя. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, инсайдер отметил на своей странице, что проблема становится всё более распространённой, и пока рекомендовал пользователям не обновлять программное обеспечение. Он также выразил надежду, что OnePlus оперативно примет меры в связи с возникшей ситуацией. В комментариях в социальной сети Кс другие покупатели подтвердили, что столкнулись с похожими случаями.

Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи

В обсуждениях в сети выяснилось, что от неисправностей страдают не только владельцы OnePlus 12, но и пользователи модели OnePlus 12Р. В частности, один из пользователей написал, что проблема началась с мерцания экрана, а затем привела к его полному отключению. Несмотря на замену экрана в сервисном центре, неисправность повторилась, и специалисты сообщили, что её истинная причина связана с системной платой.

Отмечается, что большинство жалоб начало поступать именно после обновления системы. Некоторые покупатели сообщили, что после диагностики им пришлось напрямую заменить системную плату, тогда как другие жалуются на чрезмерный нагрев смартфона и необычное поведение устройства.

Возможные последствия и ожидания

На данном этапе любители технологий и поклонники бренда ждут от производителя официального заявления и чёткого плана по устранению неисправностей. Если аппаратные ошибки подтвердятся, компании придётся организовать масштабный гарантийный ремонт или замену устройств.

На фоне таких технических проблем специалисты советуют пользователям проявлять осторожность, воздерживаться от установки подозрительных обновлений и при возникновении неисправностей незамедлительно обращаться в авторизованные сервисные центры.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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