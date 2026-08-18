Что известно о Джесси Бисиу, ярко дебютировавшем в составе Барселоны

·14·Спорт
Что известно о Джесси Бисиу, ярко дебютировавшем в составе Барселоны

Каталонская Барселона пополнила свою молодёжную и перспективную команду ещё одним талантливым футболистом. Джесси Бисиу, забивший два гола в товарищеском матче против Базеля и внёсший весомый вклад в победу своей команды, сразу привлёк внимание специалистов и болельщиков. Как сообщает издание АС, молодой вингер, родившийся в 2008 году в бельгийском городе Лёвен, уже сейчас вызывает большой интерес в клубе. Об этом сообщает Goal.com.

Интересные подробности трансфера

Руководство Барселоны и скаутская служба начали следить за этим футболистом ещё несколько месяцев назад. Один из ближайших помощников спортивного директора клуба Деку Жоау Аморал встретился в Швейцарии со спортивным директором «Брюгге» Деннисом те Клозе и урегулировал вопрос трансфера. По словам те Клозе, за футболиста боролись и другие команды, однако каталонцы сумели опередить конкурентов.

Скауты Барселоны лично наблюдали за Бисиу в полуфинальном матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики». Небольшая травма, беспокоившая футболиста в той игре, помешала ему полностью проявить свои возможности, но не поколебала доверия представителей клуба. В итоге трансфер состоялся: за игрока, чья рыночная стоимость составляет менее одного миллиона евро, было заплачено 8 миллионов евро.

Игровые качества и характер

По мнению специалистов, Джесси Бисиу обладает качествами классических крайних нападающих, которых воспитывает академия амстердамского «Аякса». Благодаря своему стилю игры и уникальному таланту он быстро находит своё место в команде. Издание АС, следя за первыми шагами молодого футболиста в профессиональной карьере, отдельно отмечает его спокойный характер.

Он быстро стал популярным в раздевалке благодаря высокой уверенности в себе, отсутствию высокомерия и дружелюбному отношению к окружающим. По оценкам экспертов, своеобразная харизма Бисиу и его уникальный талант, который называют «фактором Кс», помогут ему быстро адаптироваться в каталонском клубе.

Ожидаемая связка с Ламином Ямалем

Ожидается, что наряду с ещё одним суперта​​лантом команды Ламином Ямалем Бисиу станет важной частью проекта клуба по формированию нового поколения. Они ровесники, и специалисты называют их «поколением TikTok». Несмотря на юный возраст, Ламин Ямаль пришёл в команду раньше, поэтому ожидается, что он будет помогать новичку как своеобразный «старший брат».

Результативные действия Джесси Бисиу с первых матчей в составе Барселоны свидетельствуют о том, что в будущем конкуренция на острие атаки станет ещё более серьёзной. Руководство клуба работает с твёрдой уверенностью в том, что этот трансфер станет долгосрочной и оправданной инвестицией в будущее.

БарселонаДжесси БисиуЛамин ЯмальФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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