Не оставайтесь безразличными к налоговой задолженности

·0·Общество
Не оставайтесь безразличными к налоговой задолженности

Управлением Бюро принудительного исполнения по Республике Каракалпакстан и его территориальными отделами проведён ряд мероприятий по взысканию налоговой задолженности.

Согласно анализу, за истекший период текущего года обеспечено исполнение 22 773 исполнительных документов на общую сумму 627 млрд 212 млн сумов по взысканию налоговой задолженности, из которых фактически взыскано 312 млрд 742 млн сумов.

Например, на основании решения Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан, находящегося на исполнении в Элликкалинском районном отделе Бюро, с должника — ООО «К.К. МЭНОР» — в пользу государства подлежит взысканию налоговая задолженность в размере 9 млрд 542 млн сумов.

В результате принудительных исполнительных действий, проведённых в целях обеспечения исполнения данного решения, налоговая задолженность в размере 9 млрд 542 млн сумов взыскана и перечислена в государственный бюджет.

Кроме того, в целях обеспечения исполнения оставшихся исполнительных документов наложен арест на 467 объектов имущества должников общей стоимостью 80 млрд 219 млн сумов, из которых 59 объектов стоимостью 28 млрд 170 млн сумов выставлены на аукционные торги. Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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