Samsung Galaxy З Фолд8 признали неремонтопригодным

·16·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд8 признали неремонтопригодным

Популярный складной смартфон Samsung Galaxy З Фолд8 специалисты иФиксит разобрали и оценили его ремонтопригодность как низкую. По данным иксбт.ком, устройство получило всего 4 балла из 10, что считается довольно низким показателем для флагманских гаджетов такого типа. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам экспертов, проблема заключается не только в сложности конструкции. Например, во время разборки рамка вокруг экрана просто раскололась на части. Добраться до основного компонента современного механизма другим способом невозможно.

Уязвимости защиты и механизма

Хотя это напрямую не влияет на процесс ремонта, специалисты обратили внимание на недостаточную защиту шарнира продвинутого смартфона от пыли. Несмотря на заявленную защиту по стандарту ИП48, проведённые испытания показали, что пыль может беспрепятственно проникать внутрь механизма и выводить его из строя.

Также во время проверки была отмечена чрезвычайно высокая прочность клея, удерживающего аккумулятор. Даже специалистам оказалось непросто безопасно отделить аккумулятор от корпуса.

Особенности общей конструкции

Процесс вскрытия остальных частей устройства, за исключением этапа снятия экрана, не слишком отличается от разборки других современных смартфонов. Тем не менее было обнаружено наличие дополнительных шлейфов, связанных с двумя частями корпуса, а также их конструктивные особенности.

Эта оценка служит важным сигналом для пользователей и любителей технологий. Она показывает, что при покупке таких сложных и дорогих устройств необходимо учитывать будущие расходы на обслуживание и ремонт.

SamsungGalaxy Z Fold8iFixitСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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