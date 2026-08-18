Милан начал работу над трансфером Эндрика

Итальянский «Милан» попытался подписать талантливого бразильского нападающего Эндрика, выступающего за «Реал Мадрид», чтобы усилить атакующую линию. По информации Фабрицио Романо, владелец клуба Джерри Кардинале лично начал переговоры по этому трансферу и связался с агентами футболиста, а также руководством мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Главный тренер и руководство «россонери» ищут универсального креативного игрока, который сможет помогать Кристиану Пулишичу и действовать за линией атаки. Руководство «Милана» обратило внимание именно на молодого бразильского нападающего и изучило возможность его аренды.

Ответ «Реал Мадрида» и футболиста

Однако мадридский клуб и сам футболист пока категорически отказались от варианта с арендой. Эндрик заявил, что хочет бороться за своё место в составе «Реал Мадрида», и сообщил о своём решении руководству клуба. Ранее с молодым нападающим также связывалась «Рома», однако бразилец ответил ей отказом.

Хотя трансфер пока не состоялся, эта попытка может принести результаты в будущем. Несмотря на достаточно широкий выбор нападающих в составе «Реал Мадрида», нельзя исключать, что в ближайшие месяцы или во время зимнего трансферного окна ситуация изменится. Если это произойдёт, и футболист, и королевский клуб будут готовы серьёзно рассмотреть вариант с «Миланом».

Изменения и планы «Милана»

Итальянский гранд активно работает не только над трансфером Эндрика, но и над приобретением других игроков и уходами из команды. Клуб рассматривает различные варианты, чтобы сбалансировать состав и добиться стабильных результатов по ходу сезона. Особенно усиление конкуренции в атакующей линии остаётся одной из главных целей команды.

По данным Goal.com, руководство «Милана» и в дальнейшем будет активно работать на трансферном рынке и при появлении подходящей возможности продолжит попытки привлечь молодых звёзд. Пока же команда сосредоточена на выполнении задач, поставленных на сезон.