Взыскивается задолженность в пользу управляющей сервисной компании (БСК)

Управлением Бюро принудительного исполнения по Хорезмской области и его территориальными отделами проводится определённая работа по взысканию задолженности в пользу управляющих сервисных компаний (БСК) на основании судебных решений.

В частности, за прошедший период текущего года в рамках исполнения 3 000 исполнительных документов на общую сумму 2,5 млрд сумов, находящихся на исполнении и связанных со взысканиями в пользу управляющих сервисных компаний, в ходе проведённых исполнительных действий завершено исполнение 2 591 исполнительного документа на сумму 2,1 млрд сумов.

Из них по 1 775 исполнительным документам фактически взыскана задолженность на сумму 1,1 млрд сумов.

Кроме того, по 86 исполнительным документам данной категории взыскание на сумму 174 млн сумов обращено на заработную плату должников.

Проводятся контрольные мероприятия по сокращению задолженности в пользу управляющей сервисной компании (БСК) и укреплению платёжной дисциплины.

В данных мероприятиях принимают участие ответственные сотрудники, принимаются соответствующие меры по взысканию задолженности и обеспечению законности. Работа в этом направлении продолжается.