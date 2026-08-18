13-летняя мать вернула своего ребёнка через суд

·8·Мир
13-летняя мать вернула своего ребёнка через суд

Стать матерью в 13 лет — судьба, которую большинству людей трудно себе представить. Именно это произошло в жизни Анамека Акстер Джуи из Бангладеш.

Как выяснилось, в 11 лет Джуи познакомилась через Facebook с 20-летним парнем, который был значительно старше неё. Позже они поженились, и у девочки родился ребёнок.

Однако после рождения малыша ситуация резко изменилась. По словам Джуи, муж и свекровь забрали у неё семимесячного ребёнка. Саму девочку выгнали из дома.

Молодая девушка улыбается, держа на руках младенца.

Не желая расставаться с ребёнком, Джуи решила решить вопрос через суд. Рассмотрев дело, суд постановил законно вернуть семимесячного младенца его матери.

Таким образом, 13-летняя девочка, которая сама ещё не успела выйти из детства, боролась за своего ребёнка и через суд снова прижала его к груди.

С одной стороны, эта история завершилась воссоединением матери и ребёнка, а с другой — подняла серьёзные вопросы, связанные с судьбой несовершеннолетней девочки.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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