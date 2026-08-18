Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров до 20 лет (У20), который принимает столица Словакии Братислава, начался для сборной Узбекистана с огромного успеха и исторической победы.

В первый день мирового первенства определились победители и призёры в четырёх весовых категориях по греко-римской борьбе. В весе до 63 кг честь Узбекистана защищал талантливый борец Кувончбек Исмоилов который одного за другим победил всех соперников и стал чемпионом мира завоевав этот престижный титул.

Напряжённый финал со счётом 9:7 и путь к чемпионству

В решающей финальной схватке соперником нашего соотечественника стал сильный российский борец Салим Кармахов. В остром и напряжённом противостоянии Кувончбек Исмоилов продемонстрировал высокое мастерство, волю и тактическое превосходство, победив соперника со счётом 9:7 и принеся золотую медаль в копилку сборной.

До финала наш соотечественник также провёл сложные и волевые схватки против ведущих борцов мира:

1/16 финала: уверенно победил китайца Чжаоцзяня Вана со счётом 14:5;

1/8 финала: одержал драматичную победу над финном Матиасом Арпияненом со счётом 9:8;

Четвертьфинал: победил представителя Азербайджана Турала Ахмадова со счётом 3:2;

Полуфинал: в напряжённой схватке с эквадорцем Велисом Карраседо оказался сильнее со счётом 3:2 и завоевал путёвку в финал.

Ещё у трёх наших борцов есть шанс завоевать бронзовые медали

В следующий день соревнований сборная Узбекистана может пополнить свою медальную копилку:

Ходжиакбар Кучкоров (55 кг): выйдет на ковёр в схватке за бронзовую медаль против победителя утешительной схватки;

Бехрузбек Алиев (72 кг): после утешительных схваток поборется за третье место с определившимся соперником;

Фахрикамол Комилжонов (97 кг): на пути к бронзовой медали сначала встретится в утешительной схватке с японцем Рёсёем Катамцу.

На коврах Братиславы яркий потенциал узбекской школы борьбы вновь проявляет себя.

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