Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!

·0·Спорт
Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров до 20 лет (У20), который принимает столица Словакии Братислава, начался для сборной Узбекистана с огромного успеха и исторической победы.

В первый день мирового первенства определились победители и призёры в четырёх весовых категориях по греко-римской борьбе. В весе до 63 кг честь Узбекистана защищал талантливый борец Кувончбек Исмоилов который одного за другим победил всех соперников и стал чемпионом мира завоевав этот престижный титул.

Напряжённый финал со счётом 9:7 и путь к чемпионству

В решающей финальной схватке соперником нашего соотечественника стал сильный российский борец Салим Кармахов. В остром и напряжённом противостоянии Кувончбек Исмоилов продемонстрировал высокое мастерство, волю и тактическое превосходство, победив соперника со счётом 9:7 и принеся золотую медаль в копилку сборной.

До финала наш соотечественник также провёл сложные и волевые схватки против ведущих борцов мира:

  • 1/16 финала: уверенно победил китайца Чжаоцзяня Вана со счётом 14:5;

  • 1/8 финала: одержал драматичную победу над финном Матиасом Арпияненом со счётом 9:8;

  • Четвертьфинал: победил представителя Азербайджана Турала Ахмадова со счётом 3:2;

  • Полуфинал: в напряжённой схватке с эквадорцем Велисом Карраседо оказался сильнее со счётом 3:2 и завоевал путёвку в финал.

Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!

Ещё у трёх наших борцов есть шанс завоевать бронзовые медали

В следующий день соревнований сборная Узбекистана может пополнить свою медальную копилку:

  • Ходжиакбар Кучкоров (55 кг): выйдет на ковёр в схватке за бронзовую медаль против победителя утешительной схватки;

  • Бехрузбек Алиев (72 кг): после утешительных схваток поборется за третье место с определившимся соперником;

  • Фахрикамол Комилжонов (97 кг): на пути к бронзовой медали сначала встретится в утешительной схватке с японцем Рёсёем Катамцу.

На коврах Братиславы яркий потенциал узбекской школы борьбы вновь проявляет себя.

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Кувончбек ИсмоиловБратиславаУзбекистанСловакия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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