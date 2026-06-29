Бывший тренер «Челси» Лиам Розениор продолжит карьеру в чемпионате Франции

·41·Спорт
Бывший тренер «Челси» Лиам Розениор продолжит карьеру в чемпионате Франции

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Лиам Розениор близок к возвращению на профессиональную футбольную арену. Ожидается, что английский специалист возглавит клуб «Париж ФК», представляющий первую лигу Франции. После короткого и сложного периода работы на «Стэмфорд Бридж» тренер, оставшийся без работы, видит в этом новом вызове возможность вновь доказать свой потенциал. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации издания Л'Éкуипе, официальный анонс назначения Розениора в новую команду был немного отложен. Церемония презентации, изначально запланированная на среду, перенесена на 9 июля. За это время стороны должны согласовать последние детали контракта и состав тренерского штаба.

Лиам Розениор не чужд французскому футболу. До перехода в английскую Премьер-лигу он работал в клубе «Страсбур» и хорошо знаком с внутренней атмосферой местного чемпионата. Ожидается, что теперь он займет место Антуана Комбуаре в «Париж ФК». Хотя Комбуаре спас команду от вылета в низший дивизион, разногласия с руководством привели к его уходу.

Кадровые изменения в клубе и новый проект

Основная проблема между руководством «Париж ФК» и Комбуаре была связана с разногласиями по поводу продления контракта и вопроса заработной платы. Несмотря на то, что действующее соглашение тренера рассчитано до 2027 года, владельцы клуба, семья Арно, решили развивать команду в новом направлении. Это открыло путь для Розениора.

По данным Goal.com, задержка назначения была вызвана специфическими требованиями самого Розениора. Английский специалист хочет привести с собой команду помощников из 6–8 человек. Это требует от клуба дополнительных финансовых затрат и логистической подготовки. По этой причине предсезонные тренировки команды также были перенесены на 9 июля.

«Париж ФК» завершил прошлый сезон на 11-м месте, сохранив стабильность. Однако амбиции клуба выше, и под руководством Розениора они стремятся занять место в верхней части турнирной таблицы. Ожидается, что современный подход английского тренера и его опыт во французском футболе станут ключевыми факторами в достижении этих целей.

Этот трансфер вновь демонстрирует растущий интерес к английским тренерам в чемпионате Франции. Работа Розениора в Париже будет иметь решающее значение не только для его личной карьеры, но и для будущей стратегии «Париж ФК».

ФутболЛиам РозениорЧелсиПариж ФКТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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