Реформы в «Арсенале»: серьезные изменения в штабе Микеля Артеты

·43·Спорт
Реформы в «Арсенале»: серьезные изменения в штабе Микеля Артеты

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета продолжает проводить серьезные реформы в своем техническом штабе. Стало известно, что Том Аллен, руководитель отдела спортивной науки и физической подготовки, покидает команду после многолетней работы. Это решение было принято по итогам масштабных внутренних проверок и в связи с необходимостью улучшить физическое состояние футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным BBC Sport, уход Аллена является частью стратегии по полному обновлению системы медицины и физической подготовки в северолондонском клубе. Том Аллен присоединился к «Арсеналу» из «Астон Виллы» в 2017 году. Он является специалистом с девятилетним опытом, охватывающим последние годы эпохи легендарного Арсена Венгера и весь период правления Микеля Артеты.

Руководство клуба тщательно изучило случаи частых травм и выбывания основных футболистов в последних сезонах. Чтобы устранить эти факторы, негативно влияющие на результаты команды, Микель Артета решил провести независимый анализ совместно со своим доверенным лицом, испанским физиотерапевтом Хоакином Аседо. Именно результаты этого анализа привели к кадровым перестановкам.

Обновления в медицинском штабе

Уход Тома Аллена — не единственная потеря в медицинском отделе команды. В прошлом месяце глава медицинского департамента клуба доктор Зафар Икбал также был неожиданно освобожден от своей должности. Кроме того, команду покидает ведущий тренер по физической подготовке Сэм Уилсон, проработавший в системе «Арсенала» 12 лет. По сообщению Те Телеграф, ожидается, что Уилсон продолжит карьеру в другом гранде Европы.

Тактический стиль Микеля Артеты, основанный на высокой интенсивности, требует от футболистов огромной физической мощи. Осторожный подход тренера к ротации состава и высокая нагрузка на основных игроков увеличили риск травм. В прошлом сезоне длительное отсутствие таких лидеров, как Букайо Сака, Мартин Эдегор и Кай Хаверц, дорого обошлось «Арсеналу» в борьбе за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

По этой причине руководство клуба считает приоритетной задачей предотвращение травм и модернизацию процесса восстановления футболистов. Перед новыми специалистами будет поставлена задача поднять физическое состояние команды до элитного уровня и обеспечить готовность основных игроков на решающих этапах сезона. Ожидается, что эти изменения повысят шансы «Арсенала» на завоевание трофеев в следующем сезоне.

АрсеналМикель АртетаПремьер-лигаФутболТрансфер
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