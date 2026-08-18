Конор Галлахер объявил, что ждет первого ребенка

·21·Спорт
Конор Галлахер объявил, что ждет первого ребенка

Полузащитник «Тоттенхэма» Конор Галлахер и его невеста Айнэ Мэй Кеннеди сообщили, что ожидают рождения первого ребенка. Об этом сообщил Goal.com. Эта радостная новость вызвала большой интерес и теплую реакцию среди болельщиков футболиста и всего футбольного сообщества. Об этом Goal.com сообщает .

Пара поделилась в Instagram специальной фотосессией, сообщив об этом важном событии. Кеннеди опубликовала несколько фотографий, сделанных на природе, и приложила к ним результаты ультразвукового исследования беременности. В подписи к публикации говорится, что ребенок должен родиться в январе следующего года.

Поток поздравлений из футбольного мира

Сразу после этого объявления многие футболисты, клубы и знакомые начали отправлять свои искренние пожелания. В частности, поздравления в комментариях оставили одноклубники Галлахера по «Тоттенхэму» Майки Мур, Педро Порро и Кевин Дансо. Бывшие партнеры футболиста по «Атлетико Мадрид» и «Кристал Пэлас» также разделили эту радость.

Особенно примечательно, что официальная страница «Атлетико Мадрид» также направила молодой семье теплые пожелания. Это свидетельствует о том, что футболист сохранил хорошие отношения со своим бывшим клубом. Среди поздравивших были и супруги игроков сборной Англии.

Новые задачи на поле и предсезонная подготовка

Наряду с важными изменениями в личной жизни Конор Галлахер уделяет особое внимание профессиональной карьере. После перехода в команду в январе он готовится к своему первому полноценному сезону в составе «Тоттенхэма». Футболист также рассказал о процессе адаптации к новой системе под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

По словам Галлахера, в команде формируются новая атмосфера, новые лица и новый стиль игры. На предсезонных сборах главной задачей было правильно понять требования тренера и говорить на поле на одном языке. Теперь полузащитнику предстоит готовиться к роли отца, а также ожидается, что в новом сезоне Английской Премьер-лиги он будет играть важную роль в составе «Тоттенхэма».

Конор ГаллахерТоттенхэмПремьер-лигаФутбольные новостиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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