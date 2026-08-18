Apple изменила комиссии и правила App Store в Европейском союзе

Компания Apple объявила об упрощении структуры комиссий для приложений на территории Европейского союза, чтобы урегулировать разногласия с Европейской комиссией и полностью соответствовать требованиям Закона о цифровых рынках. Эти изменения направлены на смягчение строгих требований технологического гиганта к альтернативным магазинам приложений и платёжным системам в регионе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, согласно новой модели Apple отменила сложную плату Коре Течнологй Фи, рассчитываемую на основе количества установок, и ввела единую комиссию в размере 5 процентов для приложений, распространяемых за пределами App Store или через веб-страницы. Также были пересмотрены ставки для альтернативных платежей и встроенных покупок в приложениях.

Новые ставки комиссий и финансовые условия

Напомним, в прошлом году регуляторы Европейского союза оштрафовали Apple на 500 миллионов евро за несоблюдение правил и пригрозили дополнительными санкциями. Представленный после этого первоначальный подход критики назвали «злонамеренным соблюдением требований», а его чрезмерная сложность вызвала недовольство.

Согласно обновлённым условиям, комиссия Apple за встроенные покупки была установлена на уровне 26 процентов вместо ставки 30 процентов по традиционным условиям. При этом льготная ставка в размере 15 процентов сохраняется для большинства разработчиков, участвующих в программах для малого бизнеса, мини-приложений и партнёрской программе видеоконтента. Приложения с автоматически продлеваемыми подписками также смогут воспользоваться этой льготой после первого года.

Требования к альтернативным магазинам приложений смягчены

Для приложений, использующих альтернативных платёжных операторов, комиссия составит 20 процентов, а для участников специальных программ этот показатель снизится до 10 процентов. Кроме того, разработчики обязаны использовать выбранный способ оплаты в течение 12 месяцев.

Новые правила значительно смягчили требования к разработчикам, желающим открыть альтернативный магазин приложений. Ранее для этого требовалось подтвердить наличие миллионов загрузок в Европейском союзе или доказать доступ к крупным финансовым ресурсам. Теперь финансовую устойчивость можно продемонстрировать и альтернативными способами, например статусом публичной акционерной компании, результатами финансового аудита или венчурным финансированием.