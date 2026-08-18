Джо Харт назвал главный вызов для «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы

·39·Спорт
Джо Харт назвал главный вызов для «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт высказался о том, какие изменения ждут «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы. По его словам, руководство клуба не ждёт чуда от нового главного тренера Энцо Марески, однако внешнее давление будет очень высоким. Об этом сообщает Goal.com.

Выступая в эфире BBC Радио 5 Ливе, Джо Харт отметил, что «Манчестер Сити» вступает в переходный период. В последние годы клуб добился огромных успехов под руководством Пепа Гвардиолы и установил абсолютное господство в английском футболе. Теперь команда делает шаг на новый этап.

Внутреннее спокойствие и внешнее давление

По мнению Харта, руководство «Манчестер Сити» не станет возлагать на тренера чрезмерно тяжёлые задачи перед началом сезона. Внутри клуба реалистично оценивают возможности команды и правильно понимают процесс естественных изменений в составе.

«Клуб не ставит перед собой на этот сезон чрезмерно грандиозных и невыполнимых задач. Руководство верит, что в команде по-прежнему достаточно качества и конкурентоспособный состав», — отметил Джо Харт.

Тем не менее специалист предупредил и о внешнем давлении. Если результаты на старте сезона окажутся не такими, как ожидалось, СМИ и болельщики наверняка сразу начнут критиковать Энцо Мареску.

Трансферы и конкуренция

В настоящее время «Манчестер Сити» активно работает на трансферном рынке. Клуб ведёт переговоры о переходе 18-летнего талантливого футболиста «Лилля» Айюба Буадди, а также проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу.

Однако первые испытания в начале сезона, включая поражение от «Арсенала» со счётом 0:3 в матче за «Комьюнити Шилд», стали для команды серьёзным сигналом. «Арсенал» в последние годы положил конец доминированию «Манчестер Сити» и стал главным фаворитом английской Премьер-лиги, а теперь ему предстоит защищать чемпионский статус.

Джо ХартМанчестер СитиЭнцо МарескаПеп ГвардиолаАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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