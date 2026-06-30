Официально: Левандовски перешел в МЛС — новая эра в «Чикаго Файр»

Чемпионат США МЛС (Главная футбольная лига) принял очередную мегазвезду. Клуб «Чикаго Файр» официально объявил о трансфере одного из сильнейших бомбардиров мирового футбола — польского нападающего Роберта Левандовски в свои ряды.

37-летний экс-легенда «Баварии» и «Барселоны» отправился за океан абсолютно бесплатно, в статусе свободного агента . С помощью этого трансфера американцы стремятся не только усилить линию атаки команды, но и вывести престиж всей лиги на новый мировой уровень.

Долгосрочный контракт и символический статус

Руководство «Чикаго Файр», несмотря на возраст польского форварда, выразило полное доверие к его опыту и физической форме. Соглашение между сторонами до конца сезона 2027/28 представляет собой долгосрочную сделку.

На церемонии презентации пресс-служба клуба представила Левандовски не просто как нового игрока, а как личность высочайшего статуса:

Из заявления клуба: «Роберт Левандовски — настоящий мировой символ соккера (футбола). Его приход в нашу команду открывает новую страницу в истории клуба».

Инстинкт бомбардира на месте: последняя статистика

Хотя Левандовски находится на закате карьеры, он продолжал демонстрировать высокую результативность даже в испанской Ла Лиге, которая считается одним из самых сильных и физически тяжелых чемпионатов Европы. Показатели его последнего сезона в «Барселоне» это подтверждают:

Турнир (Ла Лига) Матчи Забитые голы Голевые передачи (ассисты) Срок контракта В прошлом сезоне 31 14 2 до конца 2027/28

Переход Роберта Левандовски в МЛС доказывает, что развитие футбола в Америке не остановилось, а продолжается с новой силой. Капитан сборной Польши, последовавший по стопам таких звезд, как Лионель Месси, Оливье Жиру и Луис Суарес, теперь должен вести клуб из Чикаго к новым вершинам и долгожданным трофеям.