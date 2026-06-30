Официально: Левандовски перешел в МЛС — новая эра в «Чикаго Файр»

·4·Спорт
Официально: Левандовски перешел в МЛС — новая эра в «Чикаго Файр»

Чемпионат США МЛС (Главная футбольная лига) принял очередную мегазвезду. Клуб «Чикаго Файр» официально объявил о трансфере одного из сильнейших бомбардиров мирового футбола — польского нападающего Роберта Левандовски в свои ряды.

37-летний экс-легенда «Баварии» и «Барселоны» отправился за океан абсолютно бесплатно, в статусе свободного агента . С помощью этого трансфера американцы стремятся не только усилить линию атаки команды, но и вывести престиж всей лиги на новый мировой уровень.

Долгосрочный контракт и символический статус

Руководство «Чикаго Файр», несмотря на возраст польского форварда, выразило полное доверие к его опыту и физической форме. Соглашение между сторонами до конца сезона 2027/28 представляет собой долгосрочную сделку.

На церемонии презентации пресс-служба клуба представила Левандовски не просто как нового игрока, а как личность высочайшего статуса:

Из заявления клуба: «Роберт Левандовски — настоящий мировой символ соккера (футбола). Его приход в нашу команду открывает новую страницу в истории клуба».

Инстинкт бомбардира на месте: последняя статистика

Хотя Левандовски находится на закате карьеры, он продолжал демонстрировать высокую результативность даже в испанской Ла Лиге, которая считается одним из самых сильных и физически тяжелых чемпионатов Европы. Показатели его последнего сезона в «Барселоне» это подтверждают:

Турнир (Ла Лига)

Матчи

Забитые голы

Голевые передачи (ассисты)

Срок контракта

В прошлом сезоне

31

14

2

до конца 2027/28

Переход Роберта Левандовски в МЛС доказывает, что развитие футбола в Америке не остановилось, а продолжается с новой силой. Капитан сборной Польши, последовавший по стопам таких звезд, как Лионель Месси, Оливье Жиру и Луис Суарес, теперь должен вести клуб из Чикаго к новым вершинам и долгожданным трофеям.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Что сказал Карло Анчелотти после победы над ЯпониейЧто сказал Карло Анчелотти после победы над ЯпониейСегодня, 05:48ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия — Япония 2:1 (смотрите голы)ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия — Япония 2:1 (смотрите голы)Сегодня, 05:40Признание Мартинелли, автора гола, выведшего Бразилию в 1/8 финалаПризнание Мартинелли, автора гола, выведшего Бразилию в 1/8 финалаСегодня, 05:30Героем Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026 стал неожиданный футболистГероем Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026 стал неожиданный футболистСегодня, 05:18Главный тренер Японии сделал «неожиданное заявление» после поражения от БразилииГлавный тренер Японии сделал «неожиданное заявление» после поражения от БразилииСегодня, 05:13Анчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на игру против ЯпонииАнчелотти объяснил, почему Неймар не вышел на игру против ЯпонииСегодня, 04:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш