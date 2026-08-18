Ожидается снижение курса доллара 19 августа
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Ожидается, что курс доллара, действующий 19 августа, снизится примерно на 36–37 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы покупки долларов банками:
• Инвест Финанке Банк — 11 850 сумов.
• НБУ — 11 850 сумов.
• Садерат Банк Ташкент — 11 850 сумов.
• Тенгебанк — 11 850 сумов.
Лучшие курсы продажи долларов банками:
• Apex Банк — 11 870 сумов.
• Пойтакстбанк — 11 870 сумов.
• Асакабанк — 11 890 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…