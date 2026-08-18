Ожидается снижение курса доллара 19 августа

·29·Экономика
Ожидается снижение курса доллара 19 августа

Ожидается, что курс доллара, действующий 19 августа, снизится примерно на 36–37 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы покупки долларов банками:

• Инвест Финанке Банк — 11 850 сумов.

• НБУ — 11 850 сумов.

• Садерат Банк Ташкент — 11 850 сумов.

• Тенгебанк — 11 850 сумов.

Лучшие курсы продажи долларов банками:

• Apex Банк — 11 870 сумов.

• Пойтакстбанк — 11 870 сумов.

• Асакабанк — 11 890 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

курс доллараУзбекистанбанкивалютасум
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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