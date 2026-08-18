Дилдора Зокирова рассказала, почему назвала дочь «Муздалифабону» (видео)

·4·Культура
Дилдора Зокирова рассказала, почему назвала дочь «Муздалифабону» (видео)

Актриса Дилдора Зокирова в программе «Омон-Омон» рассказала о событии, из-за которого назвала свою дочь Муздалифабону.

Во время беседы ведущий поинтересовался недавно родившейся дочерью актрисы и её необычным именем. По словам Дилдора Зокирова, это имя она выбрала после поездки в Саудовскую Аравию .

«Когда мы побывали в Саудовской Аравии , я восхитилась горами Муздалифа. Мы назвали дочь Муздалифабону с пожеланием, чтобы она тоже была такой же гордой и величественной, как горы», — рассказала актриса.

В программе также рассказали о том, что Дилдора Зокирова начала создавать видеоконтент вместе с супругом.

По словам актрисы, сначала её супруг не особенно интересовался такой работой. Однако позже он начал участвовать в съёмках Дилдора Зокирова.

«Когда дома проходили съёмки, он оставался дома вместо работы, чтобы посторонние мужчины не входили в наш дом. Затем я предложила ему снимать видео вместе: “Давайте снимать вместе”. После этого он заинтересовался этим делом», — рассказала актриса.

Сегодня совместные видео пары также привлекают внимание поклонников в социальных сетях.

Дилдора ЗокироваСаудовская АравияМуздалифабонуОмон-Омон
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