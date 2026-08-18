Ливерпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клуба

Ливерпуль, один из лидеров Английской Премьер-лиги, сделал решительный шаг в летнее трансферное окно, договорившись об условиях личного контракта с вингером Пари Сен-Жермен Ибрагимом Мбайе. Об этом сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Этот переход является важной частью плана главного тренера Андони Ираолы по омоложению линии атаки и повышению скорости команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным RMC Sport, 18-летний игрок сборной Сенегала согласовал с Ливерпулем пятилетний контракт. До этого команда уже успела подписать Виктора Муньоса из «Осасуны». Несмотря на интерес со стороны дортмундской «Боруссии» и других грандов, сам футболист хочет выступать в английском чемпионате.

В прошлом сезоне молодой футболист провёл 29 матчей под руководством Луиса Энрике и забил 3 гола, однако испытывал трудности с закреплением в основном составе Пари Сен-Жермен. Конкуренцию ему составляют такие опытные исполнители, как Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. Несмотря на это, его потенциал привлёк внимание английского клуба.

Огромное предложение по Брэдли Барколя

Параллельно с трансфером Мбайе Ливерпуль значительно активизировал борьбу за ещё одного ведущего вингера парижского клуба — Брэдли Барколя. Мерсисайдцы направили Пари Сен-Жермен новое улучшенное предложение в размере 135 миллионов евро за 23-летнего французского футболиста. Руководство клуба намерено подписать игрока, за которым давно следит.

Известно, что после приобретения Александра Исака прошлым летом за рекордные 125 миллионов фунтов Ливерпуль стал осторожнее подходить к финансовым вопросам. Однако вхождение основателя Amazon Джеффа Безоса в капитал клуба расширило финансовые возможности на «Энфилде», позволив действовать на трансферном рынке активнее и агрессивнее. Теперь команда ждёт окончательного ответа президента Пари Сен-Жермен Нассера Аль-Хелайфи.

Позиция главного тренера и планы парижан

Главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике на пресс-конференциях лаконично отвечает на вопросы о будущем футболистов, заявляя, что не будет обсуждать эту тему до закрытия трансферного окна. Оба игрока — Мбайе и Барколя — не попали в заявку на матч против «Ланса», хотя в поединке за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» они остались в запасе.

Похоже, парижский клуб уже подготовился к возможному уходу этих футболистов. Французская команда начала формировать состав на будущее поколение, подписав Феррана Торреса из «Барселоны» и Мику Годтса из «Аякса». Тем временем Ливерпуль близок к оформлению одной из самых громких сделок трансферного окна.