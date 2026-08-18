Раскрыт конфликт Пепа Гвардиолы и Кайла Уокера в раздевалке

·1·Спорт
Раскрыт конфликт Пепа Гвардиолы и Кайла Уокера в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и опытный защитник Кайл Уокер оказались в центре острого конфликта, а подробности проблем внутри команды стали достоянием общественности. Новые кадры из документального фильма А Беаутифул Обсессион, представленного на платформе Amazon Prime Видео, раскрыли закулисные события кризисного периода в чемпионате Англии. Об этом сообщили зарубежные СМИ и источники икст.ком. Об этом сообщает Goal.com.

Причиной обострения конфликта стало поражение со счётом 0:2 от «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд» в декабре 2024 года. Эта неудача стала частью серии из семи матчей без побед для «Манчестер Сити», шесть из которых завершились поражениями. Отметим, что всего за сезон до этого команда в четвёртый раз подряд выиграла чемпионат Англии.

Острое столкновение в раздевалке

Как показано в документальном фильме, в перерыве после матча Кайл Уокер не смог скрыть свой гнев и открыто выразил недовольство критикой тренера. Несмотря на то что он был одним из капитанов команды, футболист пожаловался: на каждом собрании упоминается именно его имя. Уокер утверждал, что его намеренно делают виновным в общих тактических ошибках.

Уокер гневно заявил перед командой: «Вы на каждом собрании произносите моё имя, на каждом совещании упоминается моё имя». Кроме того, он поставил под сомнение искренность тренера и отметил, что изначально Гвардиола не хотел, чтобы он становился капитаном.

Слёзы Пепа Гвардиолы

В разгар конфликта Пеп Гвардиола неожиданно поддался эмоциям и расплакался перед всей командой. Специалист пытался объяснить, что Уокера чаще упоминают из-за его статуса капитана, однако ситуация не смягчилась, и тогда тренер открыто заговорил о своём будущем.

В невероятно эмоциональной речи Гвардиола обратился к футболистам: «Если проблема во мне, вы должны мне об этом сказать. Я нахожусь здесь не ради денег и не просто для того, чтобы остаться». Он подчеркнул, что продлил контракт, потому что хотел бороться вместе с командой и помогать ей в трудные моменты, после чего попросил игроков о поддержке.

Пеп ГвардиолаКайл УокерМанчестер СитиПремьер-лига АнглииФутбольные Новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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