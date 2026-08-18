Челси резко повысил трансферную стоимость Педру Нету

Лондонский Челси резко повысил трансферную стоимость своего флангового нападающего Педру Нету, оценив его примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов. По информации Goal.com и Даилй Маил, серьёзный интерес к футболисту проявляет саудовский клуб «Аль-Хиляль», который даже достиг соглашения по условиям личного контракта с игроком. Об этом Goal.com сообщает об этом.

26-летний футболист сборной Португалии перешёл из «Вулверхэмптона» на «Стэмфорд Бридж» в 2024 году за 54 миллиона фунтов. В последние недели трансферного окна ситуация вокруг него резко обострилась, и руководство лондонского клуба с учётом последних рыночных тенденций почти вдвое увеличило стоимость игрока.

Новые тенденции трансферного рынка

Представители клуба объясняют повышение цены другими крупными трансферами в Европе, в частности сделкой «Реала» по Яну Диоманде за 120 миллионов фунтов, а также огромной стоимостью нападающего ПСЖ Брадли Барколы, к которому проявляет интерес «Ливерпуль». Такие изменения на рынке позволили руководству «Челси» диктовать свои условия.

Хотя гранды Английской Премьер-лиги давно планировали подписать футболиста, именно саудовский «Аль-Хиляль» стал самой активной стороной в переговорах. Сообщается, что клуб из Эр-Рияда достиг соглашения с португальским вингером по личному контракту и убедил его перебраться на Ближний Восток.

Серьёзный удар по европейским грандам

Тем не менее ожидается, что сумма предложения «Аль-Хиляля» составит около 60 миллионов евро, или примерно 51 миллион фунтов, что значительно ниже установленной «Челси» огромной цены. Даже если клуб решит продать футболиста, поиск достойной замены станет сложной задачей из-за небольшого времени до закрытия трансферного окна.

Эта ситуация серьёзно повлияла на планы «Манчестер Сити» и «Арсенала». Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хотел пригласить своего бывшего подопечного в линию атаки команды. Микель Артета также планировал усилить фланги, однако из-за столь высоких требований «Челси» «Арсенал» сосредоточил внимание главным образом на укреплении обороны.

Финансовая мощь Саудовской Про-лиги вновь изменила трансферные планы ведущих европейских команд. Ожидается, что будущее Педру Нету прояснится в ближайшие дни, однако его агенты пока не сделали официального заявления о возможном переходе на Ближний Восток.