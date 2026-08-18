Челси резко повысил трансферную стоимость Педру Нету

·26·Спорт
Челси резко повысил трансферную стоимость Педру Нету

Лондонский Челси резко повысил трансферную стоимость своего флангового нападающего Педру Нету, оценив его примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов. По информации Goal.com и Даилй Маил, серьёзный интерес к футболисту проявляет саудовский клуб «Аль-Хиляль», который даже достиг соглашения по условиям личного контракта с игроком. Об этом Goal.com сообщает об этом.

26-летний футболист сборной Португалии перешёл из «Вулверхэмптона» на «Стэмфорд Бридж» в 2024 году за 54 миллиона фунтов. В последние недели трансферного окна ситуация вокруг него резко обострилась, и руководство лондонского клуба с учётом последних рыночных тенденций почти вдвое увеличило стоимость игрока.

Новые тенденции трансферного рынка

Представители клуба объясняют повышение цены другими крупными трансферами в Европе, в частности сделкой «Реала» по Яну Диоманде за 120 миллионов фунтов, а также огромной стоимостью нападающего ПСЖ Брадли Барколы, к которому проявляет интерес «Ливерпуль». Такие изменения на рынке позволили руководству «Челси» диктовать свои условия.

Хотя гранды Английской Премьер-лиги давно планировали подписать футболиста, именно саудовский «Аль-Хиляль» стал самой активной стороной в переговорах. Сообщается, что клуб из Эр-Рияда достиг соглашения с португальским вингером по личному контракту и убедил его перебраться на Ближний Восток.

Серьёзный удар по европейским грандам

Тем не менее ожидается, что сумма предложения «Аль-Хиляля» составит около 60 миллионов евро, или примерно 51 миллион фунтов, что значительно ниже установленной «Челси» огромной цены. Даже если клуб решит продать футболиста, поиск достойной замены станет сложной задачей из-за небольшого времени до закрытия трансферного окна.

Эта ситуация серьёзно повлияла на планы «Манчестер Сити» и «Арсенала». Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хотел пригласить своего бывшего подопечного в линию атаки команды. Микель Артета также планировал усилить фланги, однако из-за столь высоких требований «Челси» «Арсенал» сосредоточил внимание главным образом на укреплении обороны.

Финансовая мощь Саудовской Про-лиги вновь изменила трансферные планы ведущих европейских команд. Ожидается, что будущее Педру Нету прояснится в ближайшие дни, однако его агенты пока не сделали официального заявления о возможном переходе на Ближний Восток.

Педру НетуЧелсиАль-ХиляльМанчестер СитиАрсенал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ливерпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клубаЛиверпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клубаСегодня, 11:37Манчестер Юнайтед категорично заявил, что не продаст Бруну ФернандешаМанчестер Юнайтед категорично заявил, что не продаст Бруну ФернандешаСегодня, 11:31Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!Сегодня, 07:57Барселона подписала юного таланта Джесси БисиуБарселона подписала юного таланта Джесси БисиуСегодня, 04:16Что известно о Джесси Бисиу, ярко дебютировавшем в составе БарселоныЧто известно о Джесси Бисиу, ярко дебютировавшем в составе БарселоныСегодня, 03:54Сезон МЛС: Нэшвилл СК одержал крупную победу над Интер МайамиСезон МЛС: Нэшвилл СК одержал крупную победу над Интер МайамиСегодня, 03:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова