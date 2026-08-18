Ожидается, что Рафаэл Леау покинет Милан

Португальский нападающий Рафаэл Леау практически наверняка продолжит карьеру за пределами Милана. Футболист открыто признавался, что хочет получить новый опыт в период летнего трансферного окна, и ожидается, что стороны расстанутся до начала сезона-2026/27. Этот переход может стать одним из самых громких в европейском футболе, поскольку на игрока претендуют несколько известных клубов. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания GOAL.ком, представители футболиста и руководство клуба в ближайшее время проведут встречу и примут окончательное решение. Изначально Милан требовал за своего лидера и игрока под номером 10 60 миллионов евро, однако теперь снизил цену до 45 миллионов евро. Клуб планирует оформить трансфер посредством прямой продажи или аренды с обязательством выкупа.

Интерес клубов из Турции и Англии

Турецкий Галатасарай продолжает активно бороться за Леау. Стамбульский клуб готов предложить футболисту чистую зарплату в размере 10–12 миллионов евро в год и пятилетний контракт. Однако нынешнее предложение турецкого клуба в размере 35 миллионов евро ниже требований Милана. Несмотря на это, руководство Галатасарая намерено завершить переговоры к началу следующей недели.

При этом главным приоритетом футболиста остаётся английская Премьер-лига. По информации Ла Gazzetta делло Sport, внутри Италии с Леау также связывалась Рома, однако этот вариант был отклонён из-за высокой стоимости трансфера и нежелания футболиста переходить в другую команду Серии А.

Варианты с Челси и Саудовской Аравией

Леау рассматривает возможность перехода в Челси , чтобы заменить своего партнёра по сборной Педру Нету. В настоящее время агенты работают над переходом футболиста в английский клуб. Напомним, что Педру Нету также интересуются Манчестер Сити и саудовский Аль-Хиляль.

Если варианты с Премьер-лигой не будут реализованы, клубы из Саудовской Аравии также останутся серьёзными претендентами. Хотя этот вариант пока отходит на второй план, с финансовой точки зрения он весьма привлекателен. В ближайшие несколько дней станет окончательно ясно, какая команда станет новым клубом Рафаэла Леау.