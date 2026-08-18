Ожидается, что Рафаэл Леау покинет Милан

·15·Спорт
Ожидается, что Рафаэл Леау покинет Милан

Португальский нападающий Рафаэл Леау практически наверняка продолжит карьеру за пределами Милана. Футболист открыто признавался, что хочет получить новый опыт в период летнего трансферного окна, и ожидается, что стороны расстанутся до начала сезона-2026/27. Этот переход может стать одним из самых громких в европейском футболе, поскольку на игрока претендуют несколько известных клубов. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания GOAL.ком, представители футболиста и руководство клуба в ближайшее время проведут встречу и примут окончательное решение. Изначально Милан требовал за своего лидера и игрока под номером 10 60 миллионов евро, однако теперь снизил цену до 45 миллионов евро. Клуб планирует оформить трансфер посредством прямой продажи или аренды с обязательством выкупа.

Интерес клубов из Турции и Англии

Турецкий Галатасарай продолжает активно бороться за Леау. Стамбульский клуб готов предложить футболисту чистую зарплату в размере 10–12 миллионов евро в год и пятилетний контракт. Однако нынешнее предложение турецкого клуба в размере 35 миллионов евро ниже требований Милана. Несмотря на это, руководство Галатасарая намерено завершить переговоры к началу следующей недели.

При этом главным приоритетом футболиста остаётся английская Премьер-лига. По информации Ла Gazzetta делло Sport, внутри Италии с Леау также связывалась Рома, однако этот вариант был отклонён из-за высокой стоимости трансфера и нежелания футболиста переходить в другую команду Серии А.

Варианты с Челси и Саудовской Аравией

Леау рассматривает возможность перехода в Челси, чтобы заменить своего партнёра по сборной Педру Нету. В настоящее время агенты работают над переходом футболиста в английский клуб. Напомним, что Педру Нету также интересуются Манчестер Сити и саудовский Аль-Хиляль.

Если варианты с Премьер-лигой не будут реализованы, клубы из Саудовской Аравии также останутся серьёзными претендентами. Хотя этот вариант пока отходит на второй план, с финансовой точки зрения он весьма привлекателен. В ближайшие несколько дней станет окончательно ясно, какая команда станет новым клубом Рафаэла Леау.

Рафаэл ЛеауМиланЧелсиГалатасарайСерия A
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Изменения в руководстве «Челси»: Тодд Боули может продать свою долюИзменения в руководстве «Челси»: Тодд Боули может продать свою долюСегодня, 12:56Вирджил ван Дейк высказался о новых защитниках ЛиверпуляВирджил ван Дейк высказался о новых защитниках ЛиверпуляСегодня, 12:55Челси резко повысил трансферную стоимость Педру НетуЧелси резко повысил трансферную стоимость Педру НетуСегодня, 12:19Ливерпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клубаЛиверпуль подписывает двух талантливых футболистов из парижского клубаСегодня, 11:37Манчестер Юнайтед категорично заявил, что не продаст Бруну ФернандешаМанчестер Юнайтед категорично заявил, что не продаст Бруну ФернандешаСегодня, 11:31Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!Кувончбек Исмоилов завоевал золото чемпионата мира!Сегодня, 07:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова