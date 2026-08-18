Вирджил ван Дейк высказался о новых защитниках Ливерпуля

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк высоко оценил дебют Жереми Жаке и Рональда Араухо, присоединившихся к команде в летнее трансферное окно, в товарищеском матче против Комо. «Красные» уверенно победили со счётом 2:0 и пришли в себя после неудач в предсезонной подготовке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации ESPN, каждый из новичков провёл на поле один тайм. Жаке, надолго выбывший в феврале из-за вывиха плеча, привлёк всеобщее внимание, забив второй гол команды уже в дебютном матче за Ливерпуль.

Новые защитники и их дебют

Рональд Араухо, перешедший из Барселоны в английский клуб на правах аренды до конца сезона, в перерыве заменил французского защитника. Эти положительные выступления предоставили главному тренеру Андони Ираоле важную возможность укрепить линию обороны перед новым сезоном английской Премьер-лиги.

Тем не менее опытный защитник Вирджил ван Дейк особо подчеркнул, что для формирования надёжной связки в центре обороны нужны время и терпение. Нидерландский футболист отметил важность совместного приобретения опыта в официальных матчах.

Взаимопонимание на поле и планы на будущее

По словам ван Дейка, английский у Жереми немного лучше, чем у Рональда, однако на поле все профессиональные футболисты хорошо понимают друг друга. Игроки одинаково чувствуют, как оценивать ситуацию и действовать в обороне, но для укрепления взаимодействия потребуется некоторое время.

Хотя Жаке покинул поле слегка уставшим, было отмечено, что после длительного перерыва это естественно для первых 45 минут. Сейчас команда сосредоточена на полном восстановлении и готовится к сложному выездному матчу против Ньюкасла в первом туре Премьер-лиги.

Напомним, победа над Комо стала для Ливерпуля первым успехом после неудачных матчей против Лидс Юнайтед и Монако. Тренер Ираола ранее признал, что команда пока испытывает трудности с поддержанием физической формы на протяжении всех 90 минут, а ван Дейк отметил заметное улучшение тактической сыгранности команды.