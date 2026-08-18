Google полностью перенесёт производство смартфонов из Китая

На фоне масштабных изменений в мире технологий корпорация Google заявила о намерении полностью перенести сборку всех типов своих смартфонов из Китая в другие страны. Как сообщает издание иксбт.ком, компания предупредила поставщиков о плане полностью вывести производственные мощности за пределы Китая к 2027 году. Об этом иксбт.ком сообщает .

В последние годы Google активно расширяет мощности во Вьетнаме и Индии, стремясь снизить зависимость от производственной цепочки в Китае. Однако значительная часть продукции корпорации по-прежнему собирается именно в Китае.

Успехи во Вьетнаме и новые шаги

По данным источников, знакомых с ситуацией, в текущем году Google успешно завершила во Вьетнаме научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также подготовку к серийному производству премиальных смартфонов Pixel . Это ещё больше укрепило решение руководства компании полностью вывести все продуктовые линейки Pixel из Китая до 2027 года.

Стоит отметить, что Google станет вторым крупным мировым брендом, предпринявшим такой шаг. До этого Samsung был первым гигантом, полностью перенёсшим производство своих смартфонов из Китая.

Рыночные факторы и логистические преимущества

По словам источника, близкого к компании, в отличие от Apple, Google не продаёт свои смартфоны Pixel на китайском рынке. Поэтому на компанию не оказывает давления необходимость сохранять производство в этой стране.

При этом процессы во Вьетнаме проходят достаточно гладко. Ранее Samsung успела создать в этой стране полноценную экосистему поставок смартфонов, и теперь Google может эффективно использовать готовую инфраструктуру.